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2021年11月28日星期日
羅卓瑤奪最佳導演 賈靜雯稱后 張震入行30年首封金馬影帝
金馬獎部分得獎名單
金馬紅地氈 許瑋甯中門大開 白靈曬半邊身
C AllStar四喜臨門 Jase預告奪組合金獎上台玩強吻
首次演員身分爭獎 JW打定輸數
成4000萬票房女星 王丹妮向古天樂自薦演搞笑角色
先拔頭籌奪今年度第一個獎 張敬軒自嘲「樂壇關愛座」
九展騷開鑼 馬國明靚湯拍拖捧場 胡鴻鈞「找數」曬肌 全場尖叫
首次單獨出席活動 炎明熹盼找到減壓方法
湯洛雯不介意主動求婚 李佳芯毋懼嫁唔出：阿媽都未擔心
視后大熱 鍾嘉欣偕子回港爭獎
金秀賢新劇首播 露股戲網民讚好
中村獅童3歲兒子當歌舞伎藝人
麥當娜感恩節全家福獨欠兒子
艾力寶雲聘律師處理兩索償案
【開箱】《GUCCI名門望族》 Gaga演「黑寡婦」 買兇殺夫豪門孽債
金馬獎部分得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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羅卓瑤奪最佳導演 賈靜雯稱后 張震入行30年首封金馬影帝
金馬獎部分得獎名單
金馬紅地氈 許瑋甯中門大開 白靈曬半邊身
C AllStar四喜臨門 Jase預告奪組合金獎上台玩強吻
首次演員身分爭獎 JW打定輸數
成4000萬票房女星 王丹妮向古天樂自薦演搞笑角色
先拔頭籌奪今年度第一個獎 張敬軒自嘲「樂壇關愛座」
九展騷開鑼 馬國明靚湯拍拖捧場 胡鴻鈞「找數」曬肌 全場尖叫
首次單獨出席活動 炎明熹盼找到減壓方法
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