【開箱】《鷹眼》 超級英雄的糾結與傳承

浪人再戰運動服黑手黨

Disney+今年推出《溫黛與幻視》、《飛隼與寒冬戰士》及《洛基》等Marvel超級英雄劇集，全部叫好叫座，《鷹眼》以壓軸姿態登場，粉絲當然寄予厚望。第1集「英雄，見面不如聞名」首先交代凱特身世，就由2012年紐約發生外星人侵略地球事件說起，亦即《復仇者聯盟》首集的時間軸。當時凱特仍是小女孩，目擊鷹眼奮不顧身抗敵的場面，留下深刻記憶，從此下定決心，學習箭藝和搏擊，以保護家人為己任。

然後時間一轉，魁隆在《復仇者聯盟4：終局之戰》戴上無限手套，結果彈指之間，宇宙半數人口灰飛煙滅，當中包括鷹眼妻兒。喪親之痛令他陷入不能自拔的痛苦和憤怒，唯有殺戮才能稍為撫平傷痛，於是化身「浪人」以暴制暴，因此樹敵無數，包括新劇登場的運動服黑手黨。

欠缺存在感的英雄

多得鐵甲奇俠自我犧牲，不單消滅魁隆，更拯救所有生命，鷹眼一家團聚後，令他更珍惜與妻兒相處的時光，考慮是否應該退隱江湖。《鷹眼》故事發生在《復仇者聯盟4：終局之戰》兩年之後，即2025年的紐約，原本他跟子女約定一起過聖誕，卻因在街頭偶遇「冒牌浪人」凱特，二人命運從此糾纏。新劇以聖誕節為背景，男主角期待跟家人歡度佳節，卻因對付壞蛋而幾乎失約的情節，難免令人聯想起布斯韋利士（Bruce Willis）主演經典動作片《虎膽龍威》。

鷹眼雖是超級英雄，卻跟已故黑寡婦一樣，本身並無超能力（他因征戰連場，左耳甚至要戴助聽器），單憑一腔熱血和出色箭藝行走江湖，相比其他復仇者難免失色，就連編劇亦不止一次「嘲笑」他欠缺存在感，例如在第1集裏，他偕子女欣賞百老匯歌舞劇《美國隊長》，一眾演員扮演復仇者載歌載舞，唯獨「鷹眼」僅獲安排站在舞台一角，女兒看罷亦替他感不值；第2集「捉迷藏」凱特更直接批評鷹眼形象太低調，又不注重個人形象，就連街頭的cosplayer亦比他搶眼。

新黑寡婦與迴音登場

為了增加新劇可觀性及話題度，Marvel事先張揚《黑寡婦》女星科倫絲佩芝（Florence Pugh）扮演前蘇聯女間諜兼第2代黑寡婦葉蓮娜，將會客串《鷹眼》，話說在《黑寡婦》彩蛋片段中，她聽從「女伯爵」華倫天娜之言，將會向鷹眼尋仇，結果當然是不打不相識。

新劇交代鷹眼的背景身世，填補他當浪人時期的空白，更重要的傳承精神，除了培訓接班人女鷹眼外，在第2集片尾出現運動服黑手黨的領導人，這名叫瑪雅洛佩茲（Maya Lopez）的女子，正是Marvel漫畫其中一位超級英雄「迴音」（Echo），究竟她是敵是友？還得看餘下4集內容走向。

值得一提的是，Marvel早前落實開拍《鷹眼》的衍生劇《迴音》，由美國原住民女星阿拉卡葛絲（Alaqua Cox）扮演同名女主角，根據原著漫畫，她跟Marvel另一超級英雄「夜魔俠」關係密切，而後者亦將亮相新片《蜘蛛俠：不戰無歸》，令人期待。