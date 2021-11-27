成中國影史票房冠軍 《長津湖》破57億登頂

《梅艷芳》票房逾3700萬

《長津湖》創下驚人票房紀錄，大前日（24日）累計已達到56.95億元人民幣，破了《戰狼2》的紀錄，登頂成第一位，連日走勢仍然強勁，昨日正式衝破57億的數字。《長津湖》由陳凱歌、徐克及林超賢聯合執導，吳京、易烊千璽、段奕宏、張涵予、李晨、胡軍等主演，製作費高達13億人民幣。至於香港票房，截至前日（25日）累積票房為12,475,679元，同期上映的《梅艷芳》累積票房37,543,195元。

《假冒女團》累收逾110萬

前日上映的《假冒女團》有「教主」盧瀚霆（Anson Lo ）擔大旗，「神徒」大力支持，連同早前首映及優先場，累積票房衝破110萬，為答謝觀眾的支持，Anson Lo今日會親到戲院謝票。

娛樂組

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