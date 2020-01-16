姜濤爭叱咤男歌手獎不與隊友爆內戰 張敬軒撼MIRROR四子感榮幸

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

叱咤頒獎禮連日來進行「我最喜愛」系列獎項的第一階段投票，昨日公布男歌手、女歌手及組合最後5強誕生。「我最喜愛的男歌手」5強是張敬軒（軒仔）與MIRROR四子姜濤、Anson Lo、Edan及Ian；「我最喜愛的女歌手」是Serrini、方皓玟、陳凱詠、陳蕾及鄭欣宜；「我最喜愛的組合」是C AllStar、Dear Jane、ERROR、MC $oho & KidNey及MIRROR。第二階段投票於周一（11月29日）開始，結果於頒獎典禮當晚揭曉。

軒仔：與MIRROR入5強變青春

軒仔昨日得知成為「我最喜愛的男歌手」5強，他在社交平台發表感言，說：「多謝支持我的每一位，為我投的每一票！也多謝你們為我動員的每一票！能和四名出色的MIRROR成員一起躋身5強，我覺自己已經即刻青春。今年是新的局面，就如每個重新出發的旅程一樣，總是充滿興奮而又帶點對前路不明的刺激。感恩在過程當中學到的所有，感受到的、經歷到的、學習到的；無力感、挫敗感、成就感、滿足感……這一切都將會是我職業生涯當中最無價的回憶和經驗。再一次多謝我的歌迷、同事和其他樂迷、903的聽眾。無論最後得獎與否，我亦覺得榮幸，多謝大家！」

江海迦背住姜濤快速寫歌

姜濤前晚與江海迦（AGA）錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，宣傳兩人合唱歌《I Know》。AGA表示這次合作一切都來得很快，兩人在錄音室首次見面時，她已快速將歌寫好，「我都是第一次在藝人面前寫完一首歌。（望住姜濤寫？）是背住寫！（朋友有否很羨慕？）無朋友知，成件事發生得很快，都是我第一次跟男歌手合作」。姜濤很開心與AGA合作，一直很喜歡對方歌曲，非常期待新曲推出，這也是他首次跟女生合唱情歌。與女歌手合唱感覺有何不同？他拋出金句：「錄歌時聽到的是女仔聲囉。」

姜濤：Ada仔非暗戀對象

姜濤被傳曾暗戀《全民造星IV》參賽者姜咏鑫（Ada仔）？他澄清與Ada仔只是中學同班同學，並非他暗戀對象，「我喜歡的對象是隔籬班，她個性較低調，無玩Instagram，相信大家以後都找不到她，因我想找她都找不到。我同Ada仔只是同學，我有跟她說加油。我都不好意思，不想這些報道影響她比賽」。姜濤解釋後不禁唞大氣。

姜濤開心成為「我最喜愛的男歌手」最後5強，對於外界指該獎是MIRROR成員「內戰」？他說：「不會，大家都很畀心機做每首歌，目標想做好首歌，並非衝住獎項去做。」AGA對於入到「我最喜愛的女歌手」8強已感驚喜，因她今年遇到很多波折，每次想出歌都有阻滯，但開心參與其中，多謝大家支持。今年有此成績，要多謝一班幕後音樂班底。

陳蕾入圍女歌手獎5強感驚喜

陳蕾昨日出席手表活動，她對入圍「我最喜愛的女歌手」5強感開心及驚喜，去年她12強止步，今年進步很多已感滿足，覺得不可思議，不敢有太大期望。

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