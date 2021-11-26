否認捲桃色風波 譚詠麟被爆料網民狙擊「奉陪到底」

「悲傷牛肉麵_」微博帳號近日連發數段文字，稱女友是該名男歌手的粉絲，比男歌手年輕48歲，近日他在女友的購物單發現有香水及男士服裝，但不是買給他，再在女友手機看到一些照片，令他感憤怒。

由於該網民在其中一段文尾標籤了71歲譚詠麟的微博帳戶名稱，引起網民議論。譚詠麟所屬藝能製作之後發出嚴正聲明，譴責有人在網上發布不實消息及報道，公司將採取法律行動。

譚詠麟曾上載同款運動裝照片

前晚「悲傷牛肉麵_」曾先後上載兩張男子在酒店房的背面照，其中一張像在牀邊穿褲；不過後來帖文及照片被刪除。有網民發現譚詠麟去年曾在微博上載裝潢相似的酒店房間照片，當時該房間有多人出入，於房內接受深喉唾液檢測，包括歌手鄭梓浩等。

譚詠麟亦曾上載穿深色運動裝、白襪及同款波鞋的照片，服飾與「悲傷牛肉麵_」公開的照片中人近似。不過有粉絲認為單憑背面照，不可以證明相中人是誰。

網民稱願負法律責任

「悲傷牛肉麵_」刪除照片帖文後，事件似告一段落，昨日他再在微博發文，並說︰「沒有被公關（被暗地裏解決），也不接受公關！昨日只因太過氣憤無處宣泄才來微博訴述，沒想到佔用了這麼多公共資源。前女友已向我坦誠一切，望世間再無腦殘粉。另外，我對我在此平台發布過的一切內容，都負法律責任，德藝雙馨，如果你認為我是在污衊，你就採取必要手段，我必奉陪到底。 ​​​」

娛樂組