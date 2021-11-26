爭獎平常心 張天賦：唔想咁快25歲

ANSONBEAN生日收驚喜

日前21歲生日的ANSONBEAN說當天在工作中度過，開會傾電影劇本時，同事捧出蛋糕給他送驚喜。他慶幸食了很多蛋糕都沒變肥，願望做出好音樂和電影作品。

林愷鈴與Mandy先後為Edan拍MV，被封「E女郎」。她們有看過對方演出，Mandy沒想到林愷鈴演繹的故事很悲情；林愷鈴則讚Mandy拍得好靚，並說她們都著校服扮中學生，感覺有少少不同，但都是苦中帶甜，好代表青春。

林愷鈴Mandy接受親熱戲

兩人認為如劇情需要不介意拍親熱戲，Mandy說：「大佬話事，我無問題，熒幕初吻尚未獻出。」林愷鈴認同做演員要專業，視乎劇情、角色需要就做。

記者：鍾一虹