入圍叱咤「我最喜愛男歌手」8強 張敬軒問七仙羽得獎秘訣

落力向歌迷拉票

軒仔入圍叱咤「我最喜愛的男歌手」8強，他是當中最資深的一人，他尷尬說：「其他候選歌手的入行年資加埋總和是20年，正與我出道年資一樣。（他們拱照你？）不敢講！得獎的結果會根據歌手的音樂作品和人氣而定，現階段我會更活躍，落力向歌迷拉票，有他們幫手已很開心。我以前的唱片公司教落，藝人能參與已足夠，即使誰得獎都替人開心，付出過努力的人都應該得獎。」

周秀娜自嘲拍戲例傷

拍戲經常受傷的周秀娜最近上載膝蓋呈紅腫的照片，她說：「12月底要拍兩部新劇，有很多動作戲，為熟習武打招式，近期找武指練習，結果再弄傷膝蓋舊患，要暫停練習。我拍戲多年，試過很多次受傷，如演女警拍追逐戲，因雙腳不夠力，突然雙膝跪地起不到身；又試過腳部韌帶撕裂沒有休息繼續拍戲。也有扭傷腳踝和坐電單車後座被死氣喉燙傷腿。總之無論我拍文戲或武戲都一定會受傷！看醫生好有經驗，家中亦長備護腕、繃帶等。」周秀娜自知太瘦欠肌肉，最近狂吃肉類及蛋白質食物增肥練肌肉。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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