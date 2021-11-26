無綫頒獎禮增至16獎 張振朗獲曾勵珍加持 譚俊彥目標晉身視帝5強

無綫昨日慶祝台慶騷電視直播平均收視24.7點（觀眾人數約161萬），最高收視環節是李思捷主持的「思密Party」有27.8點（觀眾人數約182萬），創過去3年收視新高。

提名名額574個 歷年最多

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於明年1月2日舉行，記者會上公布16個獎項首輪提名名單，每個獎項提名名額較往年多，部分多達40至50個，加上比往年多3個獎項，提名名額達574個。今年視帝、視后之爭戰况激烈，鄭嘉穎憑《星空下的仁醫》飾「鬍鬚醫生」贏口碑成為大熱，但他之前表示對3奪視帝隨緣，反看好譚俊彥和張振朗。3屆視帝黎耀祥為劇集《拳王》操得一身弗爆身形，也不能忽視。相反上屆視帝王浩信則被看淡。視后方面，大熱是鍾嘉欣與李佳芯。數名生力軍胡鴻鈞、羅天宇、鄧佩儀及何依婷亦憑台慶劇衝擊視帝視后。

今年公布提名名單記者會較往年冷清，視帝候選人只有譚俊彥與張振朗現身；張振朗拉票時尷尬說都應該投自己一票，亦坦言想攞獎，獲台下高層曾勵珍（珍姐）「加持」，鼓勵他要給自己多些信心。視后候選人只得蔣家旻出席，其他出席藝員有應屆港姐冠軍宋宛穎、黃婧靈（波波）、丁子朗等。無綫總經理（節目內容營運）曾志偉臨時缺席，公關表示他與另一高層樂易玲因開會趕不及來。

張振朗睇好鍾嘉欣封視后

張振朗被問到獲珍姐加持是否信心增加？譚俊彥搶着笑他：「珍姐都說出口了，張振朗一緊張就食糖，不知他食了多少粒。」張振朗說：「都是無信心，因我是無自信的人，珍姐都是想給我信心。其實大家都為角色付出很多，要視乎觀眾喜歡與否，我只能做好本分。」譚俊彥笑言今年爭奪視帝心情特別緊張，因明年較少劇出街，暫時目標是晉身最後5強，他說：「我坐了幾年都未試過攞獎，希望今年宣布獎項時的鏡頭有我份，我會練習拍手和表情管理。」他稱每名候選人都是勁敵，如黎耀祥、陳展鵬、鄭嘉穎、馬國明都演得相當出色。張振朗睇好鍾嘉欣封視后，稱她靚女，演戲又好看。譚俊彥則看好黃智雯，讚對方每年都很努力，台慶表演又犀利，多年來為公司付出很多。

蔣家旻首爭視后「陪跑都開心」

去年「飛躍進步女藝員」得主蔣家旻，今年獲提名角逐「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」及「最佳女配角」。她表示首年角逐視后，有提名陪跑都開心；另外兩獎希望入到最後5強，對《換命真相》爭女配角較有信心。視帝她希望譚俊彥奪得，因《換》劇中對方演她哥哥，希望一齊攞獎。視后則看好李佳芯和黃智雯，後者是實力派，是時候攞獎。

波波：頒獎禮戰衣會集思廣益

波波在台慶性感打扮獲頒「最有話題衣著藝人」，她說尊重台慶。至於台慶頒獎禮戰衣，她笑稱會集思廣益，不肯定會否更大膽，聽取大家意見。她角逐「飛躍進步女藝員」，自知陪跑，平常心參與。宋宛穎因要履行完港姐職務才能拍劇，現時有計劃報讀演藝班進修演技。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com