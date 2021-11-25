【開箱】《Black Mirror》MV曝光 會激嬲鏡粉？

批評追星還是帶出MIRROR走紅現象

以前的廣東歌有時會把流行人物納入歌詞，譬如許冠傑作曲填詞主唱的《日本娃娃》就唱道，「噚晚響東急，碰正個日本娃娃，對眼特別大，仲有尖尖嘅下巴，有啲似中森明菜，唔係講假，趣怪又特別，直頭日本化，求愛敢死隊我屬御三家……」，1980年代，不論日本歌手或演員，在港有一定影響力，「歌神」許冠傑寫詞，就巧妙地融入了「中森明菜」和「御三家」等東瀛流行文化在其中。古天樂21年前的名作《今期流行》，有一段唱，「感情橫行，就像感冒流行，怎樣流行，都不要愈坐愈近，今期流行，流行椎名林檎，她極迷人，可惜你是索命鋼琴」，林夕撰寫的歌詞，就把當時人氣甚高的「新宿系女王」椎名林檎放進歌中。

MC $oHo & KidNey的《Black Mirror》卻是另一玩法，其實他們上月在《試當真一周年現場版》已率先獻唱此歌，MV前晚在YouTube上架，配合MV畫面，是另一種感覺。先是歌名《Black Mirror》語帶雙關，既是英國「神劇」《黑鏡》的英文原名；該劇講述隨着社會發展，對新技術利用所帶來的副作用，以及對人類的影響；事實上電視、電腦屏幕、智能電話無處不在，關掉屏幕，就像一面面「黑鏡」。

MC $oHo & KidNey的《Black Mirror》走parody路線，雖然歌詞沒有提到人氣男團MIRROR，卻以「咩話」的諧音代之，而且歌詞大部分都是衝着他們而來，例如「以前追蔡楓華 你而家追咩話？以前追黃日華 你而家追咩話？」還有「全民造咩話？海港城搞咩話？」「調教你咩話」，把MIRROR的相關節目，以及出席商場騷引發的人山人海，都填入歌詞。

另外，「蒙着嘴 BangBangBang」或「咪再惡o惡o NoNoNo」，更是惡搞MIRROR成員的歌曲。可能最講中「我老婆嫁左比Mirror」一衆前夫心聲的是這幾句，「地鐵站又係你，巴士站又係你，食晚飯又係你，買電器又係你，滲透生活，簡直係黑科技，搞到我地避都無得避」。雖然《Black Mirror》歌詞好像語帶諷刺，卻也帶出MIRROR今年確實紅遍全港；有評論指這歌批評追星風氣，卻也有自稱鏡粉的網民留言說最喜歡當中一句「點樣一口氣追，追十二個明星」，稱完全不覺在恥笑偶像。

MV《一代宗師》開頭 《國產凌凌漆》結尾

《Black Mirror》的MV開首惡搞了《一代宗師》中葉問以一敵眾的一幕，不過改為蘇致豪和許賢兩人對抗一班白衣人，還借用了《一》片扮演葉問的梁朝偉所念對白。網民最有驚喜，則是看見羅莽客串，大讚他演出精彩。

歌曲最後許賢說唱，「呢個世界唔係淨係得十二個靚仔㗎嘛」，蘇致豪接着講「哈哈，至少都十四個啦」，似乎暗示他們也是靚仔？此時蘇致豪吐痰射向隔籬枱的白衣人褲子，然後再配上《國產凌凌漆》周星馳吐痰射向大賊「湖南仔」的一幕對白，「先生，呢篤痰係咪你吐？」周星馳答：「係呀係呀，冇錯，點呢？有咩問題呢？」不過原著「湖南仔」回應「冇冇冇，得個知字啫！」MV中的白衣人卻站起來準備打人，難道MC $oHo & KidNey認為此MV曝光後會被圍攻？然而直到昨晚截稿前，《Black Mirror》不足24小時的瀏覽次數已貼近19萬，成績不錯。