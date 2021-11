BTS入圍格林美 再鬥Lady Gaga

剛於美國音樂頒獎禮奪得年度藝人等3獎的韓國組合防彈少年團(BTS),去年憑《Dynamite》首度入圍格林美,卻在最佳流行團體獎不敵合唱《Rain on Me》的樂壇天后Lady Gaga與Ariana Grande。今年BTS捲土重來,挾着冠軍單曲《Butter》再戰Gaga與男歌手Tony Bennett這組合的《I Get a Kick Out of You》,且看能否吐氣揚眉。值得一提的是,饒舌歌手Jay-Z以累計83項提名,超越金牌監製Quincy Jones及前披頭四成員保羅麥卡尼(Paul McCartney),榮登格林美史上最多提名的音樂人。今屆格林美將於香港時間明年2月1日舉行頒獎禮。