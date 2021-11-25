《侏羅紀世界3》五分鐘序幕曝光

《侏羅紀世界》首兩集累計票房約30億美元（約234億港元），第3集《侏羅紀世界：統治霸權》製作費高達2億美元（約15.6億港元），自是不容有失。去年在英國拍攝期間，電影公司斥資約900萬美元（約7000萬港元）加強防疫措施，但據《紐約時報》報道，仍有4名劇組人員確診，被迫停工之後，映期亦得推遲。

早前有報道指《狂野時速9》今年6月在美國開畫期間，IMAX戲院同步放映《侏羅紀世界：統治霸權》5分鐘預告片，取名《序幕》，然而海外觀眾無緣欣賞。直至前晚，電影公司突然透過YouTube公開此片，並強調不會在戲院放映，粉絲當然先睹為快。

呼應《侏羅紀公園》劇情

《序幕》內容分成兩部分，前半部分講述6500萬年前，恐龍在地球上過着弱肉強食的生活，感覺就似國家地理頻道的紀錄片。戲中出現《侏羅紀世界》系列從未曝光的恐龍品種，包括偷蛋龍、厄兆龍、風神翼龍及南方巨獸龍等，壓軸一場暴龍大戰南方巨獸龍，後者暴力咬斷前者頸部，暴龍一命嗚呼，此時一頭蚊子趁機吸食其屍首的血液，呼應《侏羅紀公園》首集劇情。

然後鏡頭一轉，來到今日世界，恐龍逃離侏羅紀公園後，大舉入侵人類居住的城市，其中一條巨龍更在戶外影院大肆破壞，有人乘坐直升機從後掩至，希望捕捉恐龍但不果，眼睜睜看着牠在樹林內消失得無影無蹤。

早在兩年前，哥連特維羅趁《侏羅紀世界3》上映前夕，率先炮製8分鐘短片《侏羅紀世界：巨石之戰》（Battle at Big Rock），故事以上集《侏羅紀世界：迷失國度》發生一年之後，一家4口到國家公園露營期間，慘遭恐龍襲擊、險死還生的經過。此片跟《序幕》一樣，均不會收錄在新片內，粉絲大可視為外傳欣賞。

哥連特維羅早前接受娛樂網站Collider訪問時，提到新片風格跟前兩集不同，「有點似《鐵金剛》及《叛諜追擊》系列，應該是間諜片、科幻驚慄片，以及恐龍片的混合體」，看罷《序幕》更加令人期待。

延續上集劇情，《侏羅紀世界3》講述被困侏羅紀公園內的恐龍逃離荒島後，闖入人類生活的城市，掀起生態大災難。除了首兩集主角基斯柏特（Chris Pratt）和拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）繼續擔綱演出外，《侏羅紀公園》系列的元祖級角色包括謝夫高拔林（Jeff Goldblum）、羅拉丹（Laura Dern）等亦將回歸，令到幕前陣容更加鼎盛。