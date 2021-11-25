周家怡爆張寶兒羅子溢惜戲被刪

問到周家怡跟陳豪比，誰較「神奇」？她說：「我覺得是他，其實我有跟北京老師學，也有跟App學。此外還有學英文及法文。」周家怡大讚張寶兒普通話很厲害，張寶兒表示曾跟一名天津老師學，並笑說：「周家怡其實都講得幾有趣，淺而明白，以娛樂性一定有150分。」

跟劇本同馬國明咀嘴

提到《星》劇大結局最後一幕3對戀人中，只得周家怡和馬國明有咀戲，笑問她是否主動向監製要求？周家怡笑說：「咁狼？我不敢，驚被阿湯（湯洛雯）鬧，其實都是跟劇本做。」之後還裝氣憤說：「為何不可以說是馬國明向監製提出呢？」她又爆本來有一幕張寶兒被羅子溢親額頭的戲分，但劇集播出時被導演剪掉，並笑說：「肯定是羅子溢畀錢監製『自肥』啦。其實本身都是拍來做後備，視乎劇情有冇需要。」問到張寶兒是否老公袁偉豪不喜歡她拍咀戲？她說：「老公未睇劇集，我都睇得他（親熱戲）多啦。」

Hana生日 吳卓羲無表示

Hana昨日35歲生日，問到緋聞男友吳卓羲可有約她？Hana笑說：「無喎。他工作咁忙，未必會記得朋友生日，我這些小人物，他應該不會記得。」又透露生日願望最緊要身體健康，不強求拍拖，覺得要在工作上衝刺。問公司現時將資源投放在《聲夢》學員，可擔心被冷待？Hana稱很欣賞一班學員，覺得他們很有潛質，樂壇需要百花齊放，「不會視他們為勁敵，我的勁敵永遠是自己，毋須同人比較，太多比較會不開心，應該去欣賞和學習別人的好」。

記者：陳釗