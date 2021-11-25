15歲少艾多男仔鍾意 爸爸認擔心姚焯菲 人盯人跟到實

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姚焯菲（Chantel）接受鄭裕玲（Do姐）的節目《口水多過浪花》訪問，Do姐透露Chantel有男士相伴，原來是她的爸爸姚輝文。姚爸爸平日都有陪伴女兒出席活動，但表現低調，拒與女兒合照或接受訪問，這次首次父女檔公開受訪。

姚輝文透露當初是他駕車載女兒時，偷聽到Chantel不時哼歌，覺得她唱歌有潛質，想女兒除讀書外，可透過比賽汲取更多人生經驗，便提議女兒參加《聲夢傳奇》。Chantel說：「初時考慮很久才決定參加，因未學過唱歌，擔心第一輪便被淘汰，之後便放膽去試。」姚輝文本身都鍾意唱歌，但跟老師學過一堂便放棄，Chantel參加比賽，他便介紹這名歌唱老師給女兒，笑稱算是女兒的師兄。

提醒女兒學業為重

現在Chantel邊讀書邊兼顧幕前工作，姚輝文跟太太都會陪伴女兒開工。他上班時間朝九晚六，會負責接送女兒，雖然攰但父女相處時間因而增加，辛苦都值得。問到Chantel多男仔鍾意會否擔心？姚輝文說：「會擔心同驚，所以我同太太會跟到實。」他最緊張還是女兒的學業，每日也會提醒她，以免思想有偏差，強調要繼續學業；Chantel表示會堅持直至完成大學。

Chantel有年齡相差兩歲的妹妹，姚輝文表示會小心處理和顧及細女感受，並說：「會讓細女跟姐姐一齊學唱歌、結他，又會帶她去外景探班，細女目前對唱歌及跳舞都有興趣。」Chantel說跟妹妹現在感情愈來愈好。

接受善意批評

參賽及入行後，外界對Chantel都有不同評語，問她面對負評會否不開心？她說：「間中有看評論，如果是提點，好像說我咬字問題，我會聽及改善。至於無理取鬧的評語，好快會忘記。」

至於突然多了人關注，她承認起初有點不習慣，現在覺得是努力被人留意的成果，會將自己擅長的展現出來。一直走可愛路線的她透露，未來想多嘗試不同造型，如型格一點也可。