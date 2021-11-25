網民指搭上年輕女粉絲 譚詠麟發聲明：定採法律行動

【明報專訊】71歲譚詠麟近月到內地工作，不時在微博分享做運動、錄音、拍外景照片。「悲傷牛肉麵_」微博帳號近日連發多段文字，稱在娛樂圈地位甚高的香港愛國男歌手，疑搭上其女朋友及發生關係。該網民稱女友是這名男歌手的粉絲，比男歌手年輕48歲，他支持女友追星。不過最近在女友的購物單發現有香水及男士服裝，但不是買給他，之後再在女友手機看到一些照片，他得知被欺騙感憤怒。該網民在其中一段文尾標籤了譚詠麟的微博帳戶名稱。有其他網民斥責造謠，「悲傷牛肉麵_」帳號再上載兩張一名男子在酒店房的背面照。