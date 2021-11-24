【開箱】《卡佩尼克：黑與白》 四分衛堅守信念 站着掙錢細說從頭

3齣運動員劇集同期上架

《馬拉度納：夢想成真》（Maradona, Blessed Dream）10月29日在亞馬遜Prime Video首播，從阿根廷球王馬勒當拿的童年講起，成長在貧民區的他，即使家窮，穿著一對布鞋在沙地踢波，也掩蓋不了過人天賦，年僅9歲已被獨具慧眼的教練發掘。同一天在AppleTV+上架的《傲氣籃兒》（Swagger），以NBA布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）年少時的經歷為藍本；不過今次想談的，是香港觀衆最不熟悉的美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick），他有份監製及粉墨登場的迷你劇《卡佩尼克：黑與白》（Colin in Black & White），上月29日在Netflix首播，《馬丁路德金- 夢想之路》黑人女導演艾華杜雲尼（Ava DuVernay）亦是監製之一，並且執導了第1集。

香港的美式足球迷不多，卡佩尼克除了在體育版出現外，也曾登上本地報章國際版；事緣2016年，當時效力「三藩市49人」（又稱三藩市淘金者）的四分衛卡佩尼克，不滿警察對黑人濫暴及種族不公，出賽奏國歌時沒肅立，並單膝跪地，雖然有隊友及其他球員其後跟他並肩而行，此舉的評價卻兩極，遭抨擊為不愛國的表現；時任總統特朗普更開腔指球隊應考慮解僱奏國歌時拒站立的球員。翌年卡佩尼克不獲續約，至今4年仍未能落戶任何球會，對本月剛滿34歲的卡佩尼克球員生涯而言，2016年球季的一跪，失去了球場上的黃金4年。

劇中倒不是說卡佩尼克如何「雞蛋撼高牆」，反而集中講述他少年時代對自己的身分迷失，以及矢志成為美式足球員的過程。卡佩尼克的生母是白人，誕下他時年僅19歲，他出生前已跟其非裔美國人父親分手，並決定棄養兒子。卡佩尼克滿月不久即被白人夫婦Rick和Teresa收養，兩人已有一子一女，想要更多孩子，不幸連誕兩子都因心臟問題夭折。由於膚色問題，卡佩尼克不是他們的首選，時機卻讓卡佩尼克成為他們的養子。

矢志不渝的四分衛

卡佩尼克在劇中不時會跳出來旁述，把觀衆從戲劇中抽離，這跟同期上架的運動員傳記故事有點不一樣。透過全劇6集，可看到他年少時的掙扎及受到不公待遇，譬如跟隊友及家人一起出賽，下榻酒店會被職員問他的養父母，是否受卡佩尼克滋擾；他想效法一代「戰神」艾佛遜（Allen Iverson）的「辮子頭」，Teresa帶他光顧黑人理髮店，但她顯得渾身不自在；教練其後又要求他把頭髮剪掉。參加畢業舞會，他鼓起勇氣追求黑人少女，卻不獲認同等。劇中的卡佩尼克乖巧，很少反抗，卻鬱鬱不歡，自覺沒做錯，何以到處禁區？

無論籃球、棒球、美式足球卡佩尼克都擅長，當中他的棒球表現最突出，加上學業成績不錯，多家名牌大學都願意奉上獎學金；然而卡佩尼克對要成為四分衛的決心不渝，對於拒絕接受棒球選秀邀請，無論家人及教練，都覺得他的抉擇錯誤，但父母兄姊還是合力把他出賽時的精華片段製成影碟分發給各大學。由滿懷希望到近乎絕望，終於在一次籃球比賽中，被內華達大學美式足球隊的教練看中，給他獎學金，正式邁向成為四分衛的夢想，全劇也以此告終。

現實生活中，2018年沒任何球會跟卡佩尼克簽約之際，運動品牌Nike卻推出了他的廣告，黑白海報在他的臉上寫有「堅守信念，即使意味會犧牲一切」，符合了該品牌「Just Do It」的傳統口號。此廣告跟卡佩尼克奏國歌時單膝跪地一樣，評價兩極，但也證明了他的抗爭得到迴響，站着一樣可以掙錢，或者贏得更多。