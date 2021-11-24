明年1月嫁大學同學崔泰俊 朴信惠奉子成婚

文：蘇珮欣

朴信惠與崔泰俊昨日透過事務所發表聲明，稱二人於2017年開始拍拖，相愛4年，決定結為夫妻，計劃明年1月22日在首爾舉行婚禮，會依從家人意願低調行禮。聲明中透露朴信惠懷有身孕，不過未有公布預產期及胎兒性別等信息。

同是童星出身

朴信惠表示目前是懷孕初期，處於較謹慎階段，稱在籌備結婚的過程中迎來新生命。朴信惠在聲明提到，與男友拍拖多年，對方一直是她的精神支柱，接納她的不足及給予愛護。她又感謝一直支持她的粉絲，稱會盡快再次以演員的身分跟大家見面。

朴信惠與崔泰俊同樣是童星出身；朴信惠2003年出道，在《天國的階梯》扮演崔智友的童年，崔泰俊則於2001年在韓劇《鋼琴》飾演趙寅成童年後加入娛樂圈。二人在大學時期相識，先後入讀韓國中央大學戲劇系，朴信惠比崔泰俊高一年級，因修讀同一課程而成為好友，並曾一起客串《電視劇之王》。

多次與男拍檔傳緋聞

朴信惠入行近20年，有「男神收割機」外號，意指她曾與多名韓劇「男神」合作，還與拍檔傳出緋聞，包括《原來是美男》張根碩、鄭容和及李弘基、《繼承者們》李敏鎬，以及《愛上Pinocchio》李鍾碩，不過入行多年，她只承認崔泰俊是男友。朴信惠與崔泰俊的戀情始於2017年，翌年被韓媒拍得男方前往朴信惠父母經營的餐廳約會，二人隨即大方認愛。他們雖然公開戀情多年，突然爆出奉子成婚，不少粉絲表示驚訝，但不忘送上祝福。

崔泰俊今年5月退伍，當兵前拍攝的韓劇《所以我和黑粉結婚了》，今年4月透過影視串流平台愛奇藝播出。早前有報道指崔泰俊會接拍新劇《那傢伙的聲音》（暫名），講述便利店兼職員工能與貓溝通的奇幻故事。