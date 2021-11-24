《造星IV》60強分組對戰 Marf隊表演出色 評判讚好睇到爆粗

花姐（黃慧君）宣布今輪賽制，A、B組正面對決，先是自選項目，然後跳舞battle。落敗一組會由5名評判即時淘汰一個參賽者，落敗隊伍在賽後由導師再淘汰3名成員，每次小組對決，落敗一方會失去4名成員，5輪比賽後會淘汰20人。

B1組唱功被彈

60強的評判團為陳輝陽、泳兒、少爺占（甄子康）、韋羅莎與鍾舒漫，陳輝陽要揀個人特色，少爺占表示女團要揀樣子。A1組隊長Marf（邱彥筒）帶領隊員Ada仔（姜咏鑫）、Tengi（區廷筠）、Ika（廖芷嘉）、穎蕎及安希婷，在自選項目獲評判讚賞，韋羅莎說：「好似在睇騷。」還情不自禁爆粗。

相比B1隊長東東（郭東彩）帶領下，隊員Dru（鍾君珩）、 Alice（許寶恆）、Carina（李晞彤）、 余潔滢及蘇菲（陳莉詩）的表演，唱功受批評；不過跳舞battle又有不俗表現。前晚出場的12名參賽者以Marf最突出，由於齊蔭髮型被封「翻版炎明熹」，獲網民大讚唱得又跳得，認為她可以直接出道。

娛樂組