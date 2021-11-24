新劇動作連場 陳山聰被劉穎鏇撞傷肋骨 馬國明孭廿磅長槍致雙手「不舉」

記者：林祖傑

馬國明稱此劇是入行以來最多揸槍戲，因經常要拿着重達廿磅長槍，拍到手痛，他說：「好大支，又長又重，返到屋企隻手都舉不起。」

問女友湯洛雯可有幫他按摩？他表示不用勞煩女友，冲涼時捽一捽就沒事，因有做開運動，「拍這套劇體能上是辛苦的，但拍出來很好睇，真的拍得我幾型，身為演員辛苦都覺得ok啦。大家都知我近年做醫生多，或者揸的士，很多年沒演紀律部隊，可以給予觀眾另一種感覺」。他強調即使用真槍，但子彈沒彈頭，在很安全情况下拍攝，香港拍開槍戲亦較外國安全，故家人和女友都不擔心。

劇接劇無暇結婚

馬國明透露拍完此劇，緊接參演劉家豪監製的新劇《法言人》，起碼拍到明年4月，完全無得休息，女友湯洛雯月底亦要參演王心慰監製的《隱門》。對於經常傳他們結婚，他說：「傳聞啫，其實我次次有劇上都有這樣的傳聞，唯有當宣傳，我們根本無時間，總之我沒有向公司攞過假。」

是否真的已準備好婚戒？馬國明說：「有的話，我們一定會講，大家唔使估，我知大家好關心我哋，多謝大家關心。其實開心嘢，毋須要秘密行事，我們有討論過這件事（結婚），但外間估的都不是真，有實質決定，我們定會向大家講。」

陳山聰首演紀律部隊

陳山聰稱劇情講述帶新丁劉穎鏇首日出勤，便遇上槍戰場面，雖然這場戲用假槍，但也有一定重量。他笑稱拍攝動作戲時沒有弄傷，唯一一次是劇情需要被劉穎鏇轉身撞到，拍文戲被對方的頭撞傷了肋骨。

他表示今次是入行以來首次演紀律部隊角色，既興奮又很有新鮮感，「因為很多角色都做過，但這類角色一直未有機會演，真的好想試，雖然裝備重，不過孭住這套裝備又真的幾有型，加上有機會首次開真的長槍」。

劉穎鏇每日有新瘀痕

劉穎鏇稱戲服與裝備都很重，好辛苦，幸未有弄致大傷，但也難免拍到周身瘀，「每次開完工回家，都會發現新瘀痕，好番又瘀過，自己不小心很難避免，不過拍攝時整體上好安全，第一次開真槍，最難是要學識開槍不眨眼不NG」。

劉穎鏇表示家人知她今次拍劇用真槍，身在美國的母親看到有外國電影以真槍拍攝出意外的新聞，十分擔心，她特地加以解釋在港拍劇是用空彈，十分安全，向母親派定心丸釋除疑慮，她說：「媽媽聽完都十分放心，但知我拍到成身瘀很心痛。」