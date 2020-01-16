林家謙睇好MIRROR成員奪叱咤男歌手

家謙下月初推出新唱片，他否認為搶攻樂壇頒獎禮獎項，只是跟隨自己步伐，「出碟想做個小總結，串連今年的作品，如果拖到明年才出碟，怕收錄的歌曲似變舊作。我答應明年會加大出歌產量，回饋粉絲的支持」。

模特兒出身的Amy提及男友陳卓賢（Ian）時表示，拍劇期間被他的性格吸引；最近Ian出新歌，她成為超級粉絲，希望跟hellosss（粉絲暱稱）一起愛護Ian，Amy又說：「Ian入圍叱咤『我最喜愛的男歌手』，我當然已經投票給他啦！」

炎明熹姚焯菲入「女歌手」15強

叱咤第一階段「我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」投票展開，截至昨午3時，ERROR隊長梁業（肥仔）殺入「男歌手」15強；MIRROR有半團成員上榜，包括姜濤、江𤒹生、呂爵安、柳應廷、陳卓賢與盧瀚霆，曾奪此獎的陳奕迅和陳柏宇未入圍。「女歌手」方面，16歲炎明熹與15歲姚焯菲上榜，對手包括容祖兒、鄭秀文與謝安琪等，去年金獎得主林二汶則未有上榜。

記者：鍾一虹