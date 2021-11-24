明年上演30場舞台劇 黃子華潘燦良合演「大叔的恨」

娛樂組

黃子華跟潘燦良日前在清水灣片廠拍攝宣傳海報，主辦商落重本搭建大型場景，讓兩名主角未上台先感受台上氛圍。兩人拍照時對望，渾身是戲，現場工作人員也感受到他們的氣場。他們一同接受訪問，在鏡頭後表現輕鬆，黃子華還親切地叫潘燦良做「燦燦」。《最後禮物》由《聖荷西謀殺案》莊梅岩編劇，黃子華形容對方好厲害，看過她編劇的《野豬》，所以能演出她的作品，稱很難得。

先後加入香港話劇團

黃子華跟潘燦良在《最後禮物》雖然首次合作，卻早有淵源，兩人同是香港話劇團出身。黃子華笑言離開香港話劇團後，潘燦良才加入，故被稱師兄也受得起。其實兩人惺惺相惜，黃子華說潘燦良是他的偶像，對方演出的舞台劇，看過不少，「粗略估計我睇咗佢10部或以上」，潘燦良笑言演了幾百部，子華只看了10部。

黃子華表示此劇名為《最後禮物》，但覺得有權改名，「近年大叔好吃香，好流行大叔的愛，我覺得這齣劇我哋有權改名叫《大叔的恨》」，他稱與潘燦良這兩名大叔劇中恨到出面，潘燦良說：「應該係有好多愛先產生咁大嘅恨。」黃子華笑言：「𠵱家唔可以劇透，大家入場就知咩事。」

編劇莊梅岩在外國 視像溝通

由於時間緊迫，兩人已投入綵排，加上編劇莊梅岩身在外國，所以開會、圍讀及即將的綵排，大家都是透過視像溝通。黃子華稱之前已圍讀過一次，沒想過在座演員都是舞台劇界獨當一面的朋友。

《最後禮物》監製馮貽柏表示暫定演出30場，如果反應熱烈，會跟演員商議加場。本月29日信用卡優先訂票，12月7日門票公開發售。

明年初黃子華將會很忙碌，除演出舞台劇，他主演的賀歲片《飯戲攻心》也安排在農曆新年檔期上映。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com