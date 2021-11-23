【開箱】《現正分手中》 失婚宋慧喬演繹中女愛情故事

一夜情未了

《現正分手中》由《浪漫醫生金師傅2》李吉福執導、《謎霧殺機》帝璘編劇，宋慧喬扮演38歲時裝公司The One設計組長河英恩，《我的室友是九尾狐》張基龍則飾演32歲著名時裝攝影師尹在國。劇情講述河英恩前往釜山出席時裝節，在派對遇上來自巴黎的神秘男子，並發生一夜情。事後男子詢問河英恩名字，她拒絕透露，認為時裝節過後，二人便各行各路。可是河英恩的「富二代」上司兼好友黃治淑（崔嬉序飾）被男友背叛而情緒低落，不想應酬父親安排的相睇飯局，要求河英恩代為出席，怎料相睇對象正是與她發生一夜情的神秘男子尹在國。

河英恩以為飯局過後，不會與尹在國再見，匆匆應酬完便離開；卻因為急需攝影師拍攝時裝硬照，河英恩主動找尹在國幫忙，展開了二人的緣分。尹在國對河英恩有好感，但她專注事業，而且感情受過重創，即使對尹在國有心動感覺，仍刻意與對方劃清界線。另一方面，黃治淑對尹在國一見鍾情，要求河英恩幫忙牽線，使河英恩無法避開尹在國。

目前播出4集，劇情集中在女主角身上，講述河英恩的人生如何痛苦、淒慘，男主角尹在國淪為陪襯，多次充當「騎士」，為對方解困。劇中提到河英恩年近40，緊張外形，稱身為時裝設計師，不能展現老態，所以每晚也按摩小腿及護膚。她家境清貧，若不是當上「富二代」黃治淑的「伴讀書僮」，根本不可能到巴黎進修時裝設計，所以留學期間每天只睡3小時，幫黃治淑做功課。畢業後，黃治淑當上時裝公司高層，終日吃喝玩樂及拍拖，工作全由河英恩處理，還要為對方執爛攤子，生活奔波勞碌。據悉此劇是宋慧喬所屬經理人公司UAA投資，資源投放在旗下藝人身上，也可以理解。

宋慧喬早前在記者會表示，《現正分手中》是寫實愛情故事；劇中最寫實部分是描述河英恩的工作與日常生活，她事業略有成就，在公司位處最有壓力的中層職位，既要應付麻煩老闆，又要管教下屬。家庭方面，收入雖然不錯，但要供車供樓，還要替父親還債，月薪只是剛剛夠用。其中一集講她想做孝順女，買數千元港元的西裝送給父親，卻要3個月免息分期付款，可見經濟毫不寬裕。

感情線離地

劇中加插時裝界常見的小故事，亦寫實有趣。第2集提到The One周年活動，邀請網紅慧琳（Yura飾）當代言人，但奄尖挑剔的她，對品牌服裝諸多不滿，要求更改設計，導致雙方合作告吹，河英恩要急找人頂替。第3集則講述The One新一季服裝設計圖外泄，服裝未上架，款式已在首爾東大門湧現A貨。這些小故事為劇集增加看點，還讓人想起韓劇《時裝王》，也有類似的情節。

男女主角的感情線卻有點離地，講述尹在國是年輕有為的攝影師，在巴黎時裝界甚有名氣，各大品牌爭相合作，身邊應不乏明星或模特兒的女伴，偏偏他鍾情年近40的設計師河英恩；後者在時裝界打滾多年，會懵然不知對方是著名攝影師，實在說不通。此外，河英恩與尹在國胞兄尹秀完（申東旭飾）曾有一段情，尹秀完10年前車禍身亡，意外當日失約於河英恩，後者多年來不知男友已死，以為自己被無故分手；10年來沒找出他「失聯」原因，對無故被分手不聞不問，卻願為對方放棄在巴黎發展，返回韓國，獨自痛苦多年。雖然及後有解釋二人當時拍拖兩個月，尚未完全了解對方心意，但河英恩的反應似乎不大合人情常理。

宋慧喬休息近3年再拍劇，演技與外形都保持水準，幾乎無可挑剔，今次扮演衣著光鮮亮麗、內心卻孤獨痛苦的女人，不禁讓人聯想起現實中她的感情生活。至於張基龍，首4集其角色發揮有限，只着重表現他積極追尋愛情的個性。另外，兩人相差11歲，幸張基龍外表成熟穩重，收窄差距，且看其後劇情發展二人能否擦出火花，成為觀眾喜愛的熒幕情侶。