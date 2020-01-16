擊敗Taylor Swift 韓團新紀錄 美國音樂獎 BTS膺年度藝人

BTS、Doja Cat和原定跟BTS合作演出的Megan Thee Stallion各奪3獎，在今年AMA的成績最佳；不過被視為大獎的年度藝人落在BTS身上，擊敗了Ariana Grande、Drake、Olivia Rodrigo、Taylor Swift和The Weeknd等天王天后級強勁對手，加上從未有亞洲組合贏得此獎，他們又另外奪得最受歡迎流行組合和歌曲兩獎，全晚成績最為突出。

Taylor Swift累計34獎 破個人紀錄

獲頒年度藝人獎後，BTS隊長RM率先以英語致謝，回想4年前BTS第一次站上美國現場演出的舞台，正是在AMA獻唱《DNA》，「誰也沒能想到我們今天能獲得這個獎，除了你們ARMY（BTS粉絲暱稱）」。隨後成員Suga以韓語致辭，稱真的沒想過會拿到年度藝人獎，並再次多謝ARMY。柾國其後接過咪高峰以英語表示，「BTS正在用音樂，努力讓大家幸福，這瞬間我相信會成為我們新的起點」。

BTS亦跟英國搖滾樂隊Coldplay首次現場演繹合作的新歌《My Universe》掀起高潮，之後BTS再跳唱得獎歌曲《Butter》，並配合歌名全隊人穿著黃色衫上陣。

現年31歲的樂壇天后Taylor Swift，憑《Evermore》贏得最受歡迎流行專輯及最受歡迎流行女歌手兩獎，音樂生涯累計得34個AMA獎項，再次刷新自己奪得最多AMA獎的歌手紀錄。不過最近忙於宣傳剛登上Billboard 200榜首的新碟《Red（Taylor's Version）》，Taylor只能透過視像感激樂迷的支持。年僅18歲的Olivia Rodrigo首次參加AMA，賽前獲7項提名，最終捧走年度新人獎，她致謝時稱，「寫歌是全世界我最喜歡做的事，亦很感激每個喜歡我音樂的人」，並自彈自唱歌曲《traitor》。

跟《最後絕鬥》賓艾費力（Ben Affleck）舊情復熾的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez），有份擔任表演嘉賓，唱出明年情人節上映新片《Marry Me》的歌曲《On the Way》，舞台背後的大屏幕則播放該片的預告片段，宣傳味道強烈。其實頒發最受歡迎搖滾歌手獎的《寶貝神車手》的安素艾高（Ansel Elgort）與新晉女星麗素施加（Rachel Zegler），亦趁機宣傳兩人主演史匹堡（Steven Spielberg）執導的歌舞片《西城故事》（West Side Story）。