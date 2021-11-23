張振朗盼奪視帝 姚子羚收男士親製生日蛋糕

張振朗台慶演趣劇觸舊患

振朗昨日未有參與太多，他解釋台慶當晚演出趣劇，凌空撻落木枱時不慎弄傷腰部，又觸碰舊患，所以不宜郁動太多，幸好只是輕傷。談到他的真情剖白被讚感動，振朗多謝觀眾喜歡，強調並非想講訓練班很慘，而是想表達訓練班每個人都很團結，願意做任何工作。《拳王》終於出街，振朗自言一星期前看到宣傳片時很緊張，後來調節了心情，覺得大家已經盡力，觀眾喜歡與否很難強求。他又大讚未能返港宣傳的黎耀祥，57歲仍操得一身肌肉，他十分佩服。對於憑此劇競逐視帝？振朗坦言想攞獎，希望以視帝為這套劇的角色留個紀錄。

子羚表示前天（21日）生日，與家姐阿妹及愛犬到朋友家開派對慶祝；身為壽星女的她自覺更似工人姐姐，因要幫愛犬清理大小便。問到生日願望？子羚表示許了多個，當中包括劇集有好收視，為她帶來好成績。她稱除收到朋友送的鮮花外，也有男士親手製作生日蛋糕送給她，很sweet。是否追求者？子羚大賣關子：「不知道呢。」談到在台慶抽中2.5萬元大利市，子羚回想宣布當刻正在4廠為晚裝裙貼膠紙，聽到後即飛奔到1廠；身旁的賴慰玲直言當時很擔心子羚會走光，還笑指攞到這個獎，通常請食飯都會嘔突，子羚覺得有幸運伴隨無所謂。

賴慰玲提議加咀戲被拒

賴慰玲和黎耀祥在劇中是情人關係，但無親熱戲，她稱常主動向祥哥提出加咀戲，被對方叫死開，「其實拍攝時祥嫂都在場，大家很熟才會這樣玩，我們連去年除夕倒數都在錄影廠3個一起過，我覺得自己似他們的女兒」。

記者：陳釗