驚訝炎明熹肚痛腳軟跌低 曾志偉：應該要休息

看好Gigi奪叱咤生力軍女金

志偉表示特意現身鼓勵一班小朋友，對於Gigi前日出席活動時因肚痛腳軟當場跌低，他聞言驚訝說：「那應該要休息一下了，這一年他們轉變真的好大，由小朋友到現在大家都認識，要兼顧返學和拍劇之餘，又有其他工作，一定很辛苦，他們始終還是小朋友，應該盡量多休息，我返公司會了解一下事件。」

談到ViuTV直播明年1月1日舉行的叱咤頒獎禮，Gigi有份角逐「叱咤樂壇生力軍女歌手」，若她出席將成為首名亮相ViuTV的無綫藝人？志偉認為一件事還一件事，不會阻止，就如金像獎一樣，在ViuTV轉播，無綫演員一樣可以出席，攞獎是開心事，亦看好Gigi奪生力軍女金，對新人是鼓勵。志偉稱稍後會繼續安排聲夢學員工作，就如港姐一樣，一屆過後便變「過氣」，所以要把握時間攞經驗，爭取上位。

Chantel看花絮片落淚

Gigi因肚痛腳軟當場跌低，依然堅持出席慰勞宴，並獲何麗全慰問。Gigi說身體狀况已好轉，事後即回家小休，原本的工作也取消了。Chantel稱得知Gigi不適後很擔心，即時傳信息關心。提到她最近也推出新歌同時兼顧學業？她有信心可應付到。Archie表示之前試過身體太勞累而缺席工作，前晚亦見他面青青，他說有些感冒，之前怕吃藥影響聲音和精神，故未有看醫生，但吃藥後狀况OK。笑指Chantel要肩負起照顧二人的重任？她說：「我會照顧好Gigi，相信Archie可照顧好自己。」

對於觀看花絮片時落淚，Chantel直言很掛住拍劇的時光，看到相片勾起當時的畫面便忍不住喊。Gigi自嘲這天是她的流淚日，真的百感交集。以後拍劇識喊？她笑言：「今次的喊不是做戲的喊，是感動的喊。」

Gigi抽中大利市請食飯

談到日前在台慶抽到2.5萬元大利市，Gigi說與另一中獎學員潘靜文打算請食飯；Chantel提議打邊爐，Archie則建議昂貴的Omakase（廚師發辦），Gigi聞言即嚇得擘大口，作狀掟咪轉身走人，場面搞笑。Gigi稱會將獎金儲起，笑言距離買樓又近了一步。

Gigi台慶當晚與「奶爸」李克勤壓軸合唱，唱功再次被讚賞；Gigi表示很興奮與奶爸合唱，對方還傳信息教導她，令她很感動。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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