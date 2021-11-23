子女暫跟大S生活 調解2.6億家產 徐熙媛汪小菲協議離婚

娛樂組

大S與汪小菲透過律師昨日發表離婚聲明，雖然選擇分開，但感恩對方的付出，未來會以父母與朋友身分相處，聲明內容：「感謝各位朋友一直以來對汪小菲先生和徐熙媛女士的喜愛和支持。經過汪小菲先生和徐熙媛女士認真、慎重地考慮，兩人已決定和平解除婚姻關係，並已於近日辦理了相關手續。汪小菲先生與徐熙媛女士有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。曾經，作為夫妻攜手前行，未來，兩人將以父母、朋友的身分愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴。希望媒體和大眾能夠尊重雙方的選擇，同時為避免對雙方及其家人產生不必要的傷害，懇請各位能夠給予雙方更多的私人空間。」

張蘭心痛兒子北京台灣兩邊走

大S昨午回應台媒表示心情平靜，又說希望汪小菲永遠過得比她好。大S表示兩人聚少離多，漸漸變友誼，離婚是共同決定，子女暫時跟大S生活，會共同撫養，待子女長大才決定自己要去哪裏。大S說沒後悔結婚，他們是永遠朋友，更祝福汪小菲找到更適合他的伴兒。

大S媽媽表示，「這是他們的事，他們都這麼大的人了，我不會再幫他們發言，我顧好自己就好了」。至於汪小菲媽媽張蘭在直播中稱，「兒子自有兒孫福，汪小菲都四十了，我管他呢……」她心痛汪小菲經常北京台灣兩邊走，做了逾100次病毒檢測，「可憐我兒子」。

離婚聲明除提及子女撫養權，兩人名下的資產分配達9.5億新台幣（約2.6億港元），亦成為外界焦點，包括大S名下逾6億元新台幣的豪宅，以及汪小菲以大S命名的「S HOTEL」，價值約3.5億新台幣等資產。

一見鍾情閃婚 育有兩子女

大S與內地「京城四少」之一的汪小菲2010年在派對上一見鍾情，見面4次汪小菲即求婚，兩人認識49天便在北京註冊結婚，翌年到海南三亞市舉行婚禮；婚後兩人不時高調放閃。

大S的長女2014年出世，2016年為汪小菲再添一子，分娩過程卻驚險，大S曾憶述她有癲癇病史，分娩時嚴重宮縮，還對止痛藥物過敏，陷入短暫缺氧、昏迷。2018年再懷孕， 由於胎兒發育不全、偵測不到心跳，最後終止懷孕。

今年3月，汪小菲送上10卡巨型鑽戒冧老婆，至年中關係突變得緊張。據報導火線是汪小菲不時發表敏感言論，他針對台灣確診者搭飛機到廈門的「漢奸論」，激嬲大S，汪小菲事後道歉稱只是擔心家人而激動。今年6月，大S被指提出離婚，雙方家長當時說兩人只是吵架；到9月汪小菲曾赴台「箍煲」。近月他的微博帳號改用本名「汪少菲」，刪掉有關大S的動態，連抖音的個人簡介亦改為「小玥兒她爸」，再惹離婚傳聞。