遺作《第一爐香》 許鞍華感惋惜 奧斯卡服裝設計師和田惠美逝世

文：蘇珮欣

據日媒報道，和田惠美本月13日逝世，喪禮已由家人低調舉行。

原名和田惠美子的和田惠美在京都出生，並畢業於京都市立藝術大學。1986年憑《亂》在奧斯卡奪得最佳服裝設計殊榮，也是首名拿下奧斯卡此獎項的日本女性。黑澤明執導的《亂》，和田惠美加入了獨特元素，用染絲織成的布料製作服裝，和田惠美曾說，「這是在西方耳熟能詳的故事，改編自莎士比亞名著《李爾王》，但是由日本人來演就會出現一些問題。在西方人眼裏，所有日本人長得都一樣。影片中有3個兒子，為了讓西方人能夠分辨出誰是誰，我必須在每一個人的服裝設計中注入他們各自的性格」。

三奪香港電影金像獎

除了《亂》之外，和田惠美擔任服裝設計的日本片，還有敕使河原宏《利休》和大島渚執導的《御法度》等。她奪得奧斯卡後蜚聲國際，曾為英國導演彼得格連納韋（Peter Greenaway ）的《8又1/2女人》擔任服裝設計，《俄狄浦斯王》（Oedipus Rex）更贏得艾美獎。她更深受華語片導演的歡迎，先後憑《白髮魔女傳》、《宋家皇朝》及《英雄》，三度奪得香港電影金像獎最佳服裝設計殊榮。田壯壯執導的《吳清源》、《狼災記》，陳嘉上的《蕩寇風雲》，張藝謀《十面埋伏》，劉偉強《風雲：雄霸天下》，范冰冰主演的《王朝的女人：楊貴妃》，以及金泰希擔正的韓片《中天》，都是出自和田惠美的手筆。

對於和田惠美的離世，不少曾與她合作的電影人發文悼念，包括《甜味人間》男星永瀨正敏、著名導演張藝謀及最近在《第一爐香》與她合作的內地女星馬思純等。張藝謀表示，「她在《英雄》、《十面埋伏》的精彩人物造型，永遠活在人們心中，我們會永遠懷念她」。

和田惠美的遺作是許鞍華導演、改編張愛玲小說的新片《第一爐香》，本月25日在港正式上映。許鞍華得悉和田惠美離世後深感惋惜，「得知和田惠美抱恙已久，很可惜就這樣過身，好懷念和她工作的日子，因為她是一個有才華，同時容易合作的藝術家，真的很可惜她不能夠再和我們合作。希望《第一爐香》她會滿意，不過聽說她是滿意的」。