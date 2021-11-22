婚後首合作拍戲 司徒鈺芸預被老公鬧爆

雖然辛苦，但JuJu沒呻半句，「我演全職殺手，所有槍械都要識，不可以有姿勢冇實際，我拍戲從不假手替身，全部親自上陣，不熟練會影響拍攝進度。今次會展示從未做過的動作給大家睇，只要出來效果好，辛苦也值得」。她每次練完都腰痠背痛，老公沒心痛，只提醒她，練習歸練習，要好好休息別累壞。

拍完戲努力造人

JuJu透露今年5月原赴澳洲先拍一部電影，因是客串而推辭，「不想不停隔離，年初才赴泰國3個月拍了一部戲，隔離對好動的我太漫長，老公為我度身訂做的新片，寧願花多些時間裝備自己」。疫情打亂她的工作計劃，去年原本要拍3部電影，結果一部也沒拍，零收入。她說：「想過趁機生B，但不是想就能懷孕。我很喜歡小孩，生3個也可以，拍完老公這部戲會嘗試生B。」

婚後首次與丈夫合作，JuJu不擔心意見分歧有拗撬，影響夫妻感情，「完全不會有問題，我們關係亦師亦友，又是老公，平時很多事情都會問他意見。老公是個公私分明的人，絕對不會偏袒給予我特權，反而對我特別嚴厲，做錯實會鬧，我都預了，所以事前要做好準備，臨場改動，都識應變、執生，話頭醒尾。由拍拖至結婚，我們沒試過鬧交，相處得很好」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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