絞肚痛遲到 腳軟失重心 炎明熹帶病開工倒地數度落淚

記者：林祖傑

Gigi因絞肚痛遲了半小時才現身商場活動，但一出場即雙眼通紅扁扁嘴，聽到大批粉絲不停叫她的名字以表支持，終忍不住喊，要身旁的譚俊彥及鍾舒漫從旁安慰。Gigi明顯不在狀態，一度腳軟失重心整個人坐在地上，譚俊彥見後輩出意外，即暖男上身上前扶起，還特地站在Gigi面前，免她不慎走光。Gigi站起來聽到粉絲鼓勵，再度難忍眼淚，返回後台小休才再上台，依然有點腳軟。Gigi原本會在活動上獻唱，但身體不適唱不到，只在台上向粉絲說：「聖誕節快樂，保重身體，唔好似我一樣！」

不想失場 出席慶功宴

Gigi受訪時解釋，「感冒未清，對唔住大家，之後有少少肚痛，多謝你哋」。她再度忍不住喊，待心情平復再表示前一晚睡得不好有點暈，她說：「剛剛跌低真係好瘀，大家要保重身體。」她否認因太辛苦才這樣，而是休息得不夠好，「我覺得冇事，所以沒跟公司講，免得別人擔心」。Gigi稱已服藥，情况也好轉，活動後的劇集慶功宴，也希望出席不想失場，之後再看情况才決定會否向公司請假。問帶病堅持工作是否太硬頸？她說：「有陣時係要硬頸一下。」

譚俊彥暖男上身獲讚

譚俊彥在活動上對Gigi照顧有加，獲網民紛紛留言激讚，Gigi亦大表感動。他與Gigi一起受訪盡顯紳士風度，先將外套脫下讓穿短裙的Gigi遮掩下身，更大讚Gigi 夠淡定。他說：「本來想和她傾多啲，因台慶見她很有壓台感，囡囡一直有看她，所以想了解她多一點，汲取下教女方向，點知未傾到偈都嚇死我。」對於被讚暖男有風度，他稱平時慣了照顧女兒，見Gigi捱病都好心痛，希望有機會和她拍劇。

鍾舒漫稱官司後變醒目

鍾舒漫早前和陳潔玲的生意金錢糾紛官司完結後，已全心投入工作。她透露明年將參與策劃大型戶外跳舞騷，亦會推出新歌。她強調未有因官司嚇怕與朋友在生意上的合作，認為只是上了一課，亦令自己醒目了不少。