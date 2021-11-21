紀錄片重提暈倒事件 姜濤叱咤奪獎後難承受巨大壓力

姜濤在暈倒後休息一日便復工，在拍攝現場，要他在鏡頭前說暈倒一事，因花姐在場感到緊張，要避到另一邊接受訪問。他說：「《叱咤頒獎禮》後的半年，我就開始變得奇怪。」他稱初出道時，在活動上見到粉絲會很開心，後來卻覺得有壓力，「我答應過大家，希望見到粉絲時是開心的。見到大家的期待時，我就產生壓力，壓力慢慢變大，可能我暫時未能承受吧」。姜濤稱愈來愈多報道跟他無關的，卻不明白為何會集中在他身上，他說︰「最近這8個月，我一直跟自己的內心抗爭，有時感覺良好，有時感覺還是很差。」

入行目標想識朋友

姜濤說當初入行的目標是想認識多些朋友，但自己是個不容易交朋友的人，要說服自己百分百信任對方，才可以交朋友。影片播出姜濤與MIRROR隊友相處時刻，他對呂爵安（Edan）反白眼伸脷，又向盧瀚霆（Anson Lo）耳邊吹氣，想令對方「秒速生氣」。

今年8月，網上曾瘋傳Edan向姜濤送不文手勢，疑似欺凌隊友的片段。花姐在紀錄片中「質問」Edan為何要向姜濤舉中指，姜濤亦笑住說︰「記者問你，你會怎樣回答？」Edan一臉認真向姜濤道歉，說自己不應該舉中指，姜濤笑不停。紀錄片最後播出姜濤演出拉闊音樂會的片段，眾隊友在台下聽得投入。最後還訪問了幾名「姜糖」表達對姜濤的支持。

娛樂組