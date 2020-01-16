曾志偉滿意台慶騷 承諾畀機會新人 主席許濤：TVB返咗嚟喇

草蜢勁過年輕歌手 陳展鵬未登頂

前晚逾250名藝員及歌星參與無綫（TVB）台慶騷，氣氛熱鬧。至於演出項目觀眾有讚有彈，有認為演唱經典金曲為主似《流行經典50年》；亦有讚草蜢助陣又跳又唱，勁過佷多年輕歌手。陳展鵬與男藝員表演的疊羅漢，有質疑他最後只被抬起未有「登頂」，感覺未完成，也有網民替做底樁的男藝員未有出鏡不值。至於多屆藝訓班學員演出的趣劇，不少網民覺得太長及麻麻。不過他們現場演出時，很多藝人都眼濕濕，似感同身受。

騷後高層與藝員及歌星影大合照，主席許濤向藝員致謝，他表示無論坐在他身邊的重要嘉賓，還是公司董事也跟他說：「TVB返咗嚟喇！」他希望是一個新開始，前年節目錄影，去年沒有請嘉賓，希望公司以後繼續更加好。曾志偉接着發言振奮士氣，多謝藝員落力演出，相信用心付出齊心事成。他表示這晚代表未來方針，希望有更多新人出來。

志偉讚藝訓班學員用心演出

曾志偉受訪時表示今年台慶特別熱鬧，有歌星參與，對TVB是很重要的嘉賓。他對全晚台慶騷很滿意，是他回來期望見到的TVB，希望培養更多新人，所以給藝訓班很多時間演出，讓他們在台慶舞台表達自己。台慶趣劇是由不同年代藝訓班學員演出，大家很用心，對白是他們寫的，好多朋友說感動很好看。新舊合一是必須，互相交流，對新人更加容易成長和進步。

談到陳百祥說「TVB返嚟喇」？志偉笑說：「是他耐無返嚟之嘛！（他初時估你做不到兩三個月？）我不會被他睇死，同事們給我好大動力，跟王祖藍、C君（鄭詩君）是藝員出身，很了解大家需求和心路歷程。」志偉預告香港明年回歸25周年，內地有很多平台找無綫合作，會有很多搞作，年底會搞跨年騷。

破天荒台慶頒金禧服務大獎

汪明荃（阿姐）獲頒「50周年金禧服務大獎」，志偉說原本公司規例，這個獎在餐廳頒發，但因阿姐是首名藝員50年來從無間斷在無綫工作，他便破天荒在台慶頒獎，希望大家以阿姐的專業精神為學習榜樣，阿姐的專業無人能及。志偉在髮型上花心思有「55」圖案，他笑稱以前做獎門人時的髮型已很犀利，但當總經理不敢搞太花巧，低調些整個「55」圖案就算。

汪明荃喜見管理層穩定軍心

阿姐對於獲頒服務大獎，她在大合照後應邀致辭勉勵後輩。她表示整晚演出受感動，同事們付出的心路歷程，似當年《歡樂今宵》盡力做好件事，展現齊心事成精神。她一直願意嘗試，就會走出新路，不想做重複的事，不要墨守成規。她談到在台慶特別日子獲頒獎，覺得意義重大及驚喜，會將獎座放在個人工作室，跟歷年獲頒的服務獎座放在一起。她表示為無綫服務50年，一直向前望，有信心未來做得更好，提自己要學新事物。她喜見藝員齊心做好台慶騷，而管理層亦積極整理內部穩定軍心，董事局知道好多藝人去內地發展，在電視台不夠人手之時，願意改變路向以發掘新人為主：「有心有力想做，這個好緊要。」

「仲有好多人做廿年未出頭」

她近年提及的「山頭文化」問題是否已瓦解？阿姐說：「每人上台都會選自己班底，好難避免，始終較得心應手。我口中的山頭主意，是不要只用某幾個人，機會畀多些不同人、發掘多些新人，好似今個大騷肯用新人，現在仲有好多人做十幾、廿年都未出頭，不要浪費他們的時間。」

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：鍾偉茵、劉永銳、林祖傑

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