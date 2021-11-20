史嘉麗獲頒電影貢獻獎 拍Marvel秘密新戲

曾入稟告迪士尼違約

不少曾與史嘉麗祖安遜合作過的台前幕後都有上台談及她的點滴，包括《滋味旅程》莊法維奧（Jon Favreau）、《復仇者聯盟》羅拔唐尼（Robert Downey Jr）、基斯伊雲斯（Chris Evans）和謝洛美溫納（Jeremy Renner），以及《陽光兔仔兵》湯瑪仙麥簡絲（Thomasin McKenzie）等。其中迪士尼旗下的Marvel電影總裁奇雲費治（Kevin Feige），除大讚史嘉麗無論當演員或監製均有才華及視野外，又透露將會與她在Marvel新戲中再次合作，不過就與角色「黑寡婦」無關。奇雲稱這是一個高度機密的拍攝計劃，史嘉麗將兼任監製；他又感激史嘉麗加入Marvel電影宇宙（MCU）超過10年，「跟她合作確實是我職業生涯中最難忘和最有收穫的事」。奇雲費治此言似乎已把史嘉麗早前與迪士尼的訴訟一筆勾銷。今年7月，後者入稟洛杉磯高等法院控告迪士尼違約，把她主演的《黑寡婦》安排在戲院和旗下影視串流平台Disney+同步放映，令票房暴跌，造成她的損失，訴訟最終於上月和解，但雙方沒披露細節及金額。