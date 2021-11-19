【開箱】《捉鬼敢死隊：魅來世界》 降魔少年團 向經典致敬

捉鬼家族血淚史

先後在1984年及1989年上映的《捉鬼敢死隊》第一、二集，講述幾名失業大學教授，利用先進科學儀器，組織捉鬼敢死隊，把大鬧紐約的為食鬼、地獄犬及棉花糖鬼等一網打盡，成為後世傳頌的「曼克頓事件」。

然而隨着鬼怪數目愈來愈少，加上隊中成員伊剛突然取去所有捉鬼工具和戰車，從此人間蒸發，其他隊友只好各行各路，數十年來幾乎不相往還。

時至今日，《失蹤罪》女星嘉莉浣恩（Carrie Coon）飾演單親媽媽凱莉，自小遭父親伊剛拋棄，令她生活無所依靠，父女關係早已破裂，離婚後更是經濟拮据，只好帶着一對子女：《怪奇物語》芬禾夫赫特（Finn Wolfhard）與《天賦的禮物》麥根娜姬絲（Mckenna Grace）飾演兄妹卓佛和菲比，由大城市芝加哥搬到俄克拉荷馬州的鄉下木屋，收拾亡父遺物之餘，順道避開債主討債。

經典傳承的感動

菲比在鄉鎮學校插班，跟「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd）扮演古柏遜老師，以及男同學Podcast（金諾勤飾）一見如故。菲比明顯遺傳了爺爺伊剛的卓越科學頭腦，甚至青出於藍，帶領哥哥卓佛和好友Podcast一起調查區內神秘地震事件，結果發現所有玄機都跟爺爺竭力制止鬼王重生有關。

飾演菲比的15歲童星麥根娜姬絲，7歲開始入行，演戲經驗豐富，前作包括《Marvel隊長》、《詭娃安娜貝爾：回家》等，新片飾演科技宅女，由造型到表情都交足戲，成為本片最大亮點。

更厲害的是，除了演戲之外，她亦包辦此片插曲的創作與演唱，甚至擔任明年上映新片《The Bad Seed》續集監製，論才華實不遜於《怪奇物語》17歲女星美莉布朗（Millie Bobby Brown）。

如先所言，《捉鬼敢死隊：魅來世界》戲外是積遜懷文向父親致敬之作，戲內延續經典，充滿傳承意味，例如元祖級主角標梅利（Bill Murray）、丹艾克萊（Dan Aykroyd）及薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）等悉數回歸，在壓軸大戰鬼王的重頭戲，出手相助菲比等後輩，是全片的感動位之一；另一是大戰過後，凱莉明白亡父心意，令到纏繞多年的心結，終於解開。

跟女版劃清界線

新片亦為影迷帶來集體回憶，例如菲比等人被捕後，在警署致電求救，警長問她：「你會打畀邊個？（Who you gonna call？）」這句經典對白一出，粉絲哪有不興奮之理？

在宣傳文案上，《捉鬼敢死隊：魅來世界》強調是整個系列的第3集，此舉刻意把《凸務Madam》導演保羅菲（Paul Feig）執導、姬絲汀域（Kristen Wigg）與瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）合演女版《捉鬼敢死隊》摒諸門外，如此硬生生的切割，無非要跟這齣在2016年上映的爛片劃清界線。

上映日期：11月18日