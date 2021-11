曾屬女團Fifth Harmony成員的Camila,2015年跟Shawn合唱一曲《I Know What You Did Last Summer》,埋下愛的種子,2019年再度合唱《Senorita》,隨後公開戀情,兩人愛得高調,無論在公在私,經常有影皆雙,疫情期間更搬到邁阿密同居,早前一起扮鬼扮馬,慶祝拍拖兩周年,正當樂迷視二人為模範情侶,突然傳出「分訊」,令人措手不及。