鄭浩妍加盟CAA做畢彼特師妹 李政宰趙正錫朱智勳合演搞笑版《魷魚遊戲》

文：蘇珮欣

憑《魷魚遊戲》人氣急升、社交媒體Instagram追蹤人數已超逾2300萬的鄭浩妍，近日與美國大型經理人公司CAA簽訂合約，攜手進軍美國巿場。據報CAA積極爭取與《魷魚遊戲》導演及演員簽約，鄭浩妍率先落實，相信好消息陸續有來。CAA是美國三大經理人公司之一，旗下猛將如雲，包括金像導演史匹堡、金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）、《盜海豪情》男星佐治古尼（George Clooney）和畢彼特（Brad Pitt）等。

《魷魚遊戲》奪HMMA最佳配樂

韓國傳媒報道，昨在網上舉行第12屆荷李活媒體音樂大獎（Hollywood Music in Media Awards/HMMA），韓國音樂人鄭在一憑《魷魚遊戲》獲得迷你影集部門的最佳配樂獎，擊敗同屬Netflix出品的《侯斯頓傳奇》與《女傭浮生錄》、Disney+劇集《洛基》與《溫黛與幻視》、Apple TV+的《跳出家鎖》與《乜都得教練》。

鄭在一致謝時，特別鳴謝導演黃東赫跟他並肩作戰，以及配樂拍檔金成洙與朴珉周。鄭在一前年亦曾憑韓片《上流寄生族》入圍此頒獎禮，今屆終於獲獎，為《魷魚遊戲》贏得首個美國獎項，為進軍金球獎及艾美獎打氣。

另一方面，李政宰的星級髮型師泰賢，近日透過YouTube個人頻道上載短片，邀請多位相熟藝人大玩「魷魚遊戲」，當中包括《智異山》朱智勳、《5時恭候的證人》鄭雨盛、《機智醫生生活》趙正錫、BigBang成員G-Dragon（GD）及大聲等，星光熠熠，惹起網民關注。

GD跟髮型師鬥擲紙牌，前者表示輸了的話要被罰打屁股。只見他一臉認真，多次調整角度與位置，最終仍失敗收場；趙正錫則挑戰「椪糖遊戲」，可惜也告失敗，一怒之下把破碎的椪糖吃掉，十分搞笑。視頻結束前，原裝正版主角李政宰終於登場，穿著印有「456」運動服的他，拿着「魷魚遊戲」邀請卡，露出一臉驚訝表情，果然入戲。