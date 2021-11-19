搣甩「狄龍之子」標籤成視帝黑馬 譚俊彥恨攞獎增安全感

記者：陳釗

《換命真相》是Shaun首次擔正的台慶劇，開心劇集獲安排此檔期播出，加上他與熱爆韓劇《魷魚遊戲》主角李政宰「撞樣」掀熱話，自覺有點運仔。對於被視為今屆視帝黑馬，Shaun說：「無人不想攞獎，每個人都想考第一，尤其我這種性格，有競爭之下，我都想攞第一，希望得到人認同，以邏輯計，攞獎後公司就會安排工作給我，起碼我可以肯定未來5年都有劇拍，安全感大很多，」

他稱花6年時間爭取到現在的機會是難的，但最難是要在這個競爭激烈的淘汰賽中保持價值，要不斷自我增值。現時帶給他最大滿足感是去街市買菜時，聽到賣魚佬讚他演得好，去超級市場，收銀姐姐又追問他劇情，這些都是電視的魔力。

星二代背負更大壓力

由以往經常被叫「狄龍之子」，到現在大家都叫他譚俊彥。Shaun直認這對一個演藝家族來說是幾得意的一個形態，就好像家族招牌傳承一樣，雖然獨當一面壓力比有人帶住大很多，但都要好好營運這個招牌，「我覺得這是『星二代』必經階段，我們背負着這個稱號，機會比別人多，但不代表別人對你的包容性特別大，是更加嚴格，所以我們的付出和認真程度都要比其他人多很多，你看謝霆鋒、鄭欣宜，每一個都是付出很大努力，才得到大家認同」。

Shaun自爆當年為逃離父親的光環，做過電影公司宣傳人員和幕後，之後北上發展由低做起，拼搏10年才由小配角攀上主角位置，就是想證明給大家看，他靠自己，非靠父幹。

維繫家庭成動力

工作上，Shaun是稱職好演員；現實中，是稱職的好丈夫、好爸爸和好兒子。與話劇演員任祉妍結婚6年，先後誕下譚晴和細仔譚杺湊成「好」字，當初為照顧及陪伴家人，讓父母享湊孫樂，北漂多年的他毅然放下在內地建立多年的一切，回流香港發展。

Shaun承認當刻要鼓起很大勇氣，因當時收入不俗，公餘又可周圍玩，生活寫意，但生了小朋友就是另一個課題，現時屋企就是他的動力和一切，做任何事情都以太太和子女為出發點，縱使工作再忙，仍盡量親自接送女兒，兒子就由太太負責，「好像日前我接女兒放學，她很開心見到我，就算現在已7歲，仍要我攬她，這些是用錢都買不到」。

爆太太有戲癮

太太任祉妍犧牲演藝事業，跟隨他回港生活，專心相夫教子。Shaun感激太太，笑稱最好的回報，是將所有錢都給予對方，「我覺得維繫一個家庭是一門藝術，太太想要的回報可能只是我的關注，因我最近有很多不同方面的工作要忙，有時太太跟我講話會心不在焉，但其實她只是要你兩分鐘，這方面要改善」。Shaun爆太太仍有戲癮，有鼓勵對方做一些幕後，或配音工作，但拍戲那麼辛苦就不好了，太太平時也會收看他的戲，點評其演技。

計劃補辦婚禮

Shaun自言私下是幽默又帶點口賤的老公，有時會激到太太「紮紮跳」，但對方已學會還擊，這種「鬥嘴」慢慢變成夫妻間溝通樂趣，「浪漫我都會，知太太喜歡花，有時收工經過花墟買紮花擺在屋企就已經贏了，生活就是這樣簡單最舒服」。圈中多誘惑，如何令太太放心？Shaun說：「工作完回家便可，應酬一定有，但不要不聽電話。」

他自爆在內地工作時，曾有不少狂蜂浪蝶埋身，便提出結婚讓當年還是女友的太太放下疑慮，但當時因拍劇只簡單註冊，故有計劃為太太補辦婚禮和度蜜月。