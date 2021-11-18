【開箱】梅艷芳「日系」時代 1989《夕陽之歌》

愛改編近藤真彥山口百惠歌曲

梅艷芳當年的大熱歌曲多不勝數，她紅極一時的上世紀八九十年代，香港樂壇幾乎是日語歌天下，處女碟《心債》除了同名歌曲和《一生為你癡》出自顧嘉煇和黎小田手筆，其餘全是改編日文歌，細野晴臣「提供」了《情愛火花》外，另外3首都是日本「永遠的偶像」山口百惠原唱作品。梅艷芳與山口百惠聲底相似，未知是否因此，特別愛改編對方歌曲。到第2張專輯《赤色梅艷芳》，為配合無綫播放的日劇，也收錄了山口百惠原唱的《赤的疑惑》和《赤的衝擊》。梅艷芳其後主唱的《冰山大火》、《蔓珠莎華》和《孤身走我路》，也是改編山口百惠的歌曲。其實片中她小時候就學唱日語歌《Sukiyaki》，這首坂本九原唱歌曲另名《昂首向前走》，旋律中外知名，翻唱者無數，今年東京奧運閉幕式就出現過，杜麗莎曾改編成《眉頭不再猛皺》，梅艷芳在大碟《In Brazil》也收錄了編曲較慢節拍的《願今宵一起醉死》。

電影中挑選了梅艷芳的兩段情，着墨較多的是影射近藤真彥一段，後者是1980年代日本紅極一時的偶像，是木村拓哉等尊尼事務所紅星的同門師兄；梅艷芳與近藤的一段情到底有多深無從得知，除了山口百惠，她翻唱最多的歌曲大概就來自近藤真彥，到底是唱片監製還是她本人的意思？除了《夢伴》和《夕陽之歌》外，《各走各路》、《魅力的散發》、《癲多一千晚》、《來來星屑港》、《愛將》、《緋聞中的女人》、《妄想》、《將我送給你》、《Big Bad Girl》都是翻唱近藤的歌曲；近藤女友中森明菜的作品，梅艷芳也改編成《Oh No！Oh Yes》、《無人願愛我》及《裝飾的眼淚》，日風盛行，跟今天的韓流完全不一樣。

《夕陽之歌》在梅艷芳的傳記片佔了重要位置，那是她告別演唱會最後一曲；今天回望，此歌的時代背景也饒有意思。當年鬧出雙胞，那原是近藤真彥1989年2月初推出的《夕焼けの歌》，《夕陽之歌》意思更忠於原作，林振強填詞、陳慧嫻主唱的《千千闕歌》反而率先於同年的7月推出，流行程度也更廣。《夕陽之歌》則是梅艷芳主演《英雄本色3夕陽之歌》的主題曲，當時幫開達明一派的陳少琪填詞。殿堂級結他手蘇德華與單立文和黃良昇組成的Blue Jeans，翌年亦翻唱小美填詞的《無聊時候》。

《千千闕歌》面世之時，陳慧嫻兌現向父母的承諾要升讀大學，遠赴美國在即。《夕陽之歌》隱含梅艷芳跟近藤真彥的情義之外，她主演的電影也佔了一席位，都帶有離別之意。雖然旋律一樣，歌詞卻迥異，但《夕陽之歌》似乎更經得起時間考驗，那或許就是legend與紅歌手的區別，「傳奇」作品與真實人生等身。

慢歌要唱「唏噓」

樂壇天王天后都是天生演員，梅艷芳不會例外，跟張學友演夫妻的《男人四十》，是她最後演出的電影，梅迷應該重溫；不止《梅艷芳》中所說的《胭脂扣》和《審死官》叫好叫座，她跟周星馳再合作的《逃學威龍3龍過雞年》雖不比《逃學威龍》搞笑，描述夫妻關係卻是《審》片延續和《大內密探零零發》的前身。

《梅艷芳》中，華星高層蘇先生教剛出道的梅艷芳說，慢歌要唱「唏噓」，一生備受寵愛，卻孤苦的她最能領悟，也盡現1989年10月在港上映的《英雄本色3》之中。她的角色周旋於越南華僑梁家輝、周潤發和黑幫大佬時任三郎之間。那是《英雄本色》系列首次以女主角擔正，而且是女中豪傑，也是周潤發扮演經典角色Mark哥的前傳故事，片中兩人互相愛慕，卻沒有美滿結局。《夕陽之歌》是片名的一部分，也是點題歌曲，貼近電影內容。

此片由徐克執導，他本身是越南華僑，十多歲才遷居香港，了解移民的心情，亦愛用亂世借喻香港回歸的時局，前作《刀馬旦》和後來的《黃飛鴻》莫不如是，估計《英雄本色3》有他的親身經歷與個人投射。電影最後，梅艷芳和梁家輝、周潤發登上美軍直升機離開已淪陷的西貢，梅重傷死在周的懷裏，俯瞰鏡頭看到越共旗幟在風中飄揚，《夕陽之歌》樂聲隨隨響起，歌詞唱「隨雲霞漸散，逝去的光彩不復還」，改朝換代的越南映照即將回歸的香港，梅艷芳以歌聲掌握了一份唏噓。有趣的是今天徐克有份執導的愛國片《長津湖》，跟《梅艷芳》同期上映，不知道他可有看過《梅》片，又會有何評價？