《蜘蛛俠：不戰無歸》預告片五大奸角盡出 網民揭3代主角同場線索

今年壓軸登場的《蜘蛛俠：不戰無歸》，故事延續上集劇情，講述「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）真實身分曝光後，不單令世界大亂，更危害至親安全，於是想到向「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）求助，結果後者施咒期間，意外打開多重宇宙之門，令到過去被蜘蛛俠消滅的「邪惡6人組」成員，包括艾佛莫連拿飾演「八爪魚博士」、金像影帝占美霍士扮演「電魔」，以及「綠魔」威廉達福（Willem Dafoe）、沙人和蜥蜴人重現世上，正邪大戰一觸即發。

八爪魚博士、綠魔和沙人早在杜比麥奎爾（Tobey Maguire）主演的第1代《蜘蛛俠》電影已曾登場，電魔和蜥蜴人則是安德魯加菲（Andrew Garfield）參演第2代《蜘蛛俠》的宿敵，如今在第3代《蜘蛛俠》一同復活，單靠湯賀蘭一人之力，如何以寡敵眾？

早在《蜘蛛俠：不戰無歸》拍攝期間，網上流傳今集將會出現杜比麥奎爾、安德魯加菲及湯賀蘭3代蜘蛛俠同場的情節，然而Marvel電影公司一向做足保密工夫，先後公開兩條預告片，仍然不見有關場面，加上最近忙於演出舞台劇的安德魯加菲，接受《The Today Show》訪問時斬釘截鐵地否認客串今集《蜘蛛俠》，「聽着，我沒有拍攝此片，這個並非客套式答案，事實就是如此」，粉絲不禁懷疑：莫非傳聞並不可信？

勇救辛蒂雅

不過，隨着最新預告片曝光，有網民化身福爾摩斯，先從艾佛莫連拿對湯賀蘭說出一句對白：「你不是彼得柏加。」推測八爪魚博士心目中的真正蜘蛛俠——杜比麥奎爾將會亮相；另外，預告片尾出現湯賀蘭女友辛蒂雅（Zendaya）從自由神像高處墮下的驚險場面，這一幕跟安德魯加菲在《蜘蛛俠2：決戰電魔》結局目睹女友愛瑪史東（Emma Stone）墮地慘死如出一轍，網民猜測片中伸手拯救辛蒂雅的並非湯賀蘭，而是從平行宇宙趕來營救的安德魯加菲，藉此彌補昔日遺憾。

早前網上瘋傳蜘蛛俠「三代同堂」的劇照中，背景跟片出現的自由神像修葺棚架，幾乎一模一樣，而他們3人攜手抗敵的最有力證據，相信是在預告片尾，表面上是電魔、沙人和蜥蜴人合力圍剿蜘蛛俠，然而3大奸角竟然各自衝往不同方向，不難估計當時應該有3個蜘蛛俠，只是電影公司為免劇透，於是透過電腦特技，把其中兩人「抹掉」而已。事實是否如此？電影下月開畫自有分曉。