擲百萬供入圍者韓國特訓 張建聲組新男團闖娛圈

陳志雲的網上頻道節目曾訪問細貓和王雍泰，他強調身為評判會公平公正，不會偏心加分。對於參賽者將有機會獲安排組成新男團，陳志雲認為市場多競爭才是好事，樂壇應湧現多幾隊男團。他提起舊公司無綫，「TVB應該歡迎競爭，多人講才引起更多話題，否則叻極都只得一班人」。

陳志雲揶揄余詠珊何止一個污點

對於無綫前高層余詠珊接受《明報》專訪時自認「低估MIRROR是人生污點」，陳志雲笑着反問：「她的人生污點何止一個？我都不止一個啦，競爭不是她一個人的事。我見曾志偉受訪，曾聲言ViuTV不是翡翠台對手，但事實已經成為競爭對手，大家見他最近的對策，就說明他應該已知道。」陳志雲讚《聲夢傳奇》做得不錯，起碼大家已認識炎明熹和姚焯菲，引起關注有話題，比起應屆港姐更出名。

記者：林蘊兒