感動譚俊彥為兄弟客串激減37磅 張振朗享受齊爭視帝

張振朗稱因疫情相隔兩年再於公開場地做宣傳，好高興再近距離跟觀眾接觸，表示翻看製作特輯勾起回憶好感觸，他說：「好開心和祥哥（黎耀祥）合作，譚俊彥演我阿哥，我們拍《包青天再起風雲》開始建立友誼，有一份感情。」

譚俊彥暴瘦被傳有病

譚俊彥直認客串《拳王》全因張振朗，當時他邊拍《換命真相》邊減磅準備，身形暴瘦惹患病猜疑，但不便解釋。他笑說：「我用4個多月減37磅，只為影一張相，作為張振朗戲中奮鬥目標。」

張振朗被譚俊彥感動，多謝「阿哥」幫他入戲。譚俊彥表示親身感受減肥難，增肥更難，見到張振朗為增磅，不斷食白烚雞肉及飲烚雞肉水，替他心痛，「這種方式很傷身，那段日子張振朗背脊狂出粒粒」。

互笠高帽 睇好對方奪視帝

張振朗自爆劇中大隻仔身形已留不住，並說：「不過有儲存整部劇照和片段做紀念，一生人一次啦，將來又試其他角色。」今年台慶頒獎禮視帝寶座，有指是張振朗與譚俊彥兄弟之爭？譚俊彥笑說：「冇得爭，個獎是屬於張振朗。」張振朗反笠高帽，「我睇好譚俊彥，拍完《包青天》增進感情，頒獎禮能坐在一起感受氣氛，已經好享受」。

姚子羚透露在劇中沒有打戲，但開拍前跟演員們往受訓，用腳踢沙包測試硬度，「沙包似電燈柱，結果踢傷腳，腫起一個波，要師傅幫我搽藥酒散瘀」。子羚稱戲中角色因亡夫而走入拳館世界，跟黎耀祥爭一席位，繼而發展出曖味關係，她與黎耀祥繼《造王者》相隔9年再合作，有很多眼神對戲，每場戲都捉住對方問意見，希望能擦出火花。

姚子羚幻想老公是陳豪

子羚稱劇本沒有安排演員扮演其亡夫，她全靠想像力去對戲，笑言用了陳豪為幻想對象，「因為劇本形容角色有品味、有錢又惜老婆。（想像自己是陳茵媺？）茵媺都好正」。為何不揀黎耀祥做幻想對象？子羚笑說：「以前上節目也被追問喜歡哪一類型，我就想起陳豪，因大家都在澳洲生活過，也喜歡咖啡，會比較夾。」

記者：鍾一虹