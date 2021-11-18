拍戲被林家棟打到頭撞地 廖子妤獲讚演得好

余香凝看好廖子妤奪女配角獎

林家棟與廖子妤有份演出電影《梅艷芳》票房口碑皆理想，梅艷芳胞兄梅啟明卻批評戲中未有提及梅媽（梅覃美金）欠真實。林家棟說：「他是屋企人，絕對有權講睇法，但另一角度看，梅姐除是他的妹妹、梅媽女兒，在香港人眼中又係點樣？我作為粉絲睇覺得完全收貨，給香港人一個快樂回憶。」廖子妤聽導演講過片長有限，已盡量用梅姐人生中最精彩部分，盡量滿足大家又可以帶出梅姐精神，希望大家入場感受。

余香凝與妹妹余潔滢捧場支持好友廖子妤，余香凝說：「睇完《梅艷芳》我已說她是今年『最佳女配角』，很多人之前看完優先場，已讚她演出好勁，有信心她今年一定得獎。」余潔滢被傳於《全民造星IV》20強止步，她拒絕劇透，只表示參賽期間差不多日日喊，自覺做得不好，有負家人對她很大期望。余香凝笑言以後不再關心妹妹，免得妹妹喊，也擔心她太瘦。余潔滢說：「我已經食好多，可能天生體質想肥都有點難。」余香凝慨嘆：「我想瘦都難，減得幾辛苦，一粒飯都不敢食，她卻食兩三碗飯，個天很不公平。」

記者：林祖傑