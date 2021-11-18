張秀文嫁金融才俊 多謝媒人林盛斌

張秀文昨日在社交平台分享婚紗相，回憶與未婚夫相識過程。她說：「2020年的2月14日，還記得我穿著睡衣窩在牀上，拿着手機在看YouTube，差不多晚上9點的時候，突然阿Bob發信息來問我在做什麼，沒什麼特別的話就出來參加他的朋友聚會，而這班朋友全部都係靈糧堂的同學仔和家長，另加一位男士，專誠想介紹給我認識。當時我正在看綜藝節目，看到一半有點緊張，時間又有點夜，又無化妝無梳頭，我都真係非常誠實地回覆阿Bob：『我唔想出嚟。』金牌媒人回了我一句：『睇YouTube唔會改變你一生，你今晚肯出嚟就會改變你一生！』結果，在一班小朋友唱着靈糧堂校歌的歌聲下，我遇見了我的未來老公，我餘生的另一半，謝謝你的出現，謝謝你的愛。特別鳴謝金牌媒人林盛斌先生。」Bob回覆「哈哈」，張秀文對他說︰「你叻，佩服﹗」單身的方力申除恭喜外，又對Bob說：「不過阿Bob未幫到我喎！」

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