首次拍電影反串獲讚靚女 Anson Lo為演好角色沒底線

Anson Lo首次拍電影，直言自知演戲經驗很少，出道至今只拍過兩套劇，故開拍前做了很多功課，他說：「和監製、導演開了很多次會，討論究竟扮女仔要扮到什麼程度？要不要扮聲？試了多個造型，討論尺度可以去到幾大。」他不但沒有在造型方面抗拒多多，更要求扮得更女性化，他說：「我覺得一係唔好扮，如果扮點解要羈絆在中間，所以都想去到盡，其實我什麼角色都想試，不會話特登揀某些角色先會做，真的沒什麼所謂，每個角色都是新的學習。」

扮女仔很累

Anson Lo表示被《假冒女團》吸引，而且感興奮是可以做平時很少機會做的角色，性格和造型上都想畀到驚喜觀眾，所以大膽一點嘗試，他說：「第一次扮女仔，女性表面看得到的特徵都做齊，演這角色係攰嘅！因為每次打扮都要提早兩小時準備，才發覺平時做男仔真的什麼都快好多。」

既然是人生第一次將女裝放在自己身上，Anson Lo特別把第一次試衫相片傳給媽媽看，但媽媽的反應是完全接受不到，他說：「其實我望到自己穿女裝、戴晒假髮都覺得好好笑，不過這套戲目的是想觀眾覺得好笑，看完開心歡樂，我不介意為了大家開心這樣做，扮女仔靚不靚就見仁見智，大家看完話好靚女，但自己就覺得唔靚，鏡頭後感到十分尷尬。」

自覺沒天分

出道3年已能於電影擔正男主角，Anson Lo自言絕對幸運，亦不覺得跑贏其他隊友，他說：「因為我不覺得自己有天分，入行前不止沒有上過專業唱歌堂，更沒有想過會演戲，人生第一次和演戲有關是中四參加校內舞台劇，但當時是超級緊張，所有老師都話我很生硬，沒有演戲天分，很大打擊，當時心想搞唔掂，應該以後也不再演戲，不要說別人覺得我得唔得，自己都覺得自己唔得。」他稱參演劇集《男排女將》時，埋位前仍會手震，直至今次才令他重拾信心，現在演戲已不再緊張，講每句對白都可以很實淨。

選秀考膽量

Anson Lo戲中伙拍李炘頤（Alina）及陳紫萱（Summer）等化身女團參加選秀節目，智破藉選秀節目危害青少年身心發展的陰謀。曾參加《全民造星》的Anson Lo認為，現實中選秀節目不會危害到青少年的身心發展，相反能樹立一個好榜樣，他說：「選秀不是鼓勵大家做明星，或純粹追一個入娛樂圈的夢想，而是令大家知道只要有膽量，你就做到。成功定義，每個人都不同，起碼要讓人知道我們肯踏出這一步，做自己鍾意做的事，從而能給予很多人勇氣。」

化妝：Rainbow Chung @ Annie G. Chan makeup centre（盧瀚霆）、monchun_mua（陳紫萱）、@Cyruslee1018（李炘頤）

髮型：Denny Ku@CHIC private i（盧瀚霆）、@man kit Law（陳紫萱）、@Terrence_chann（李炘頤）

服裝：Stella McCartney（盧瀚霆）、i BLUES（陳紫萱）、@alexanderwang @nanushika @vans（李炘頤）

造型：PIPA Creative（盧瀚霆）、May Lui（陳紫萱）

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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