【開箱】《我們都無法成為大人》 大叔的愛回憶錄

我們都是這樣廢

故事發生在2020年的東京，任職電腦圖像製作的45歲佐藤誠（森山未來飾），與朋友喝到酒醉後，重返25年前與初戀女友加藤香織（伊藤沙莉飾）最後一次見面的地方。然後電影開始回顧25年來的愛情史，時間軸首先倒退到2015年，佐藤在慶功宴上偶遇一名女舞蹈員彩花（片山萌美飾），她對自己表現並不滿意，又埋怨過去推出6張性感影碟，依然毫無知名度。

佐藤也自嘲無民小卒，無論工作如何努力，依然沒人賞識。二人同病相憐，帶着醉意到酒店搞一夜情，打得火熱之際，女方看到窗外的東京鐵塔燈光熄滅，突然感性地說：「小時候的你，可會想過今日變成這樣？」

性慾熄滅的佐藤，收到初戀女友透過社交媒體發出邀請，驚覺女方已結婚生子，閒時參加馬拉松比賽，生活好像過得不錯，佐藤卻嘆息道：「她真的……變得普通了。」佐藤返回家中，同居多年的女友石田惠（大島優子飾）埋怨他沒計劃結婚，決定分手並說：「還我青春。」

時間流逝的悲哀

時間再倒退至2011年，佐藤任職公司在311大地震後，遷往新辦公室，工作量亦變多，明明已屆適婚年齡，卻不願跟拍拖多年的石田結婚。然後是2000年的佐藤，在公司聖誕派對上，邂逅一名女調酒師小蘇（Sumire飾），兩人相識數天，女方住所被警方搜查後，從此人間蒸發。最後回到1995年，佐藤在雜誌上看到加藤應徵筆友的廣告，結識後發展成為情侶。二人在時鐘酒店度過許多美好時光。男方提出同居，女方竟以「討厭平凡的事物」為由而離開。

導演把男主角的情史，以倒敘方式由近至遠呈現，其實是想透過佐藤回顧自己人生，講述每個人都可能經歷過，或者即將出現的人生旅程。電影就像是一部時光機，由2020追朔到上世紀90年代，時間不經不覺地流逝的悲哀，就如佐藤談不上事業有成，愛情生活也不圓滿，直至某日突然發覺自己已年過40歲。電影主題簡單清晰，風格平淡，加上運用倒敘手法，觀眾在前半場仍在摸索，直至中後段才能掌握。

初戀總是最難忘

電影花上最多篇幅，憶述佐藤的初戀故事，大概是因為「初戀總是最難忘」，而且往往無疾而終，戲中香織最後一次跟佐藤見面時，明明還在說：「下次拿唱片給你。」結果去了遊學而失聯。

電影取名《我們都無法成為大人》，到底佐藤是不想成為大人，還是無法成為大人？實在值得思考。他渴望擁有不平凡的人生，卻總懷緬少年時的輕狂歲月，不想長大成人。他的好友關口賢太（東出昌大飾）曾勸他離開公司，轉換工作環境，但他依然維持原狀，從來沒有計劃及目標，只有見步行步。

電影最大看點是森山未來由20歲演到40多歲，外型變化明顯，年輕時皮膚白滑，中年變得滿臉鬍鬚，滲出滄桑味道。電影道具及美術設計亦見心思，片中出現的通訊方式，由從前寫信發展到公共電話亭、傳呼機、手提電話，最後是智能電話，見證時代變遷；電腦也由黑白變成彩色屏幕，最後出現平板電腦。這些陪伴着80後觀眾成長的產物，易惹觀眾共鳴。