基斯伊雲斯Selena情侶裝傳緋聞 湯賀蘭搶先睇《蜘蛛俠3》預告片 緊張尖叫

湯賀蘭昨日透過社交媒體上載《蜘蛛俠》三部曲結局篇、《蜘蛛俠：不戰無歸》的最新宣傳海報，以及他跟同片拍檔辛蒂雅（Zendaya）和積及巴達隆（Jacob Batalon）搶先收看最新預告片的情况，只見他們反應各異，有人掩面尖叫，有人拍手歡呼，令粉絲對預告片內容充滿期待。早前有傳奇異博士在今集打開平行宇宙的大門，除了令到奸角如「綠魔」及「八爪魚博士」等回歸外，更有機會同時出現三代蜘蛛俠的震撼場面。

早在今年8月，《蜘蛛俠：不戰無歸》首條預告片在拉斯維加斯舉行CinemaCon影視博覽首播，隨即在網上公開，結果首日點擊率高達3.5億次，打破《復仇者聯盟：終局之戰》兩年前以2.89億次保持不敗紀錄。至於萬眾期待《蜘蛛俠3》最新預告片今日上架後，能夠「打倒昨日的我」？實在令人好奇。

穿著同款毛衣「泄蜜」

提起《復仇者聯盟：終局之戰》，拍罷此片即離開MCU的「美國隊長」基斯伊雲斯，兩個月前因突然追隨美國女歌手Selena Gomez的社交媒體帳戶，令粉絲關注二人之間到底有何交集？上月更有網民聲稱目睹二人前後腳離開錄音室及餐廳，雖然事後有美媒指相關照片純屬造假，但因當事人從未公開否認緋聞，令到他倆拍拖之說甚囂塵上。

隨着美國樂壇天后Taylor Swift日前公開與閨密Selena聊天的片段，意外地令緋聞繼續發酵，原來有網民化身福爾摩斯，發現Selena當日穿著白色毛衣亮相，竟然跟基斯伊雲斯參演《神探白朗：福比利大宅謀殺案》的戲服同款，懷疑Selena藉着「情侶裝」公開戀情。有粉絲認為證據確鑿，亦有人覺得小題大作。

事實是，有關基斯伊雲斯的搞笑緋聞何止一宗？今年4月，美國饒舌女歌手Lizzo在喝醉後向基斯私傳短訊，內容只有3個表情符號，卻惹起基斯關注；7月Lizzo更自爆懷有基斯骨肉，難得男友毫不動怒，反而一笑置之。

列尼史葛批超英片

提起超級英雄片，還記得一眾金像導演如《鐵達尼號》占士金馬倫（James Cameron）、《驚世未了緣》米路吉遜（Mel Gibson）等先後表示厭惡，最新加入批評行列的是英國名導列尼史葛（Ridley Scott）。

繼《最後絕鬥》後，他執導另一新片《GUCCI名門望族》（House of Gucci）將於本月25日在港上映，最近接受外媒訪問時，狠批超英片都犯上劇本不濟的通病，更爆粗說「全部都是他×的悶蛋」。