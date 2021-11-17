工作愈多壓力愈大 Anson Lo撰長文為自己打氣

Anson Lo稱怕令家人與神徒失望，他說：「因為這個擔憂，令自己長期處於『不放過自己』的狀態。在網絡上看過一句說話，『有些事情你現在不做，一輩子都不會做了』。每次疲倦的時候想起這句話，都會立刻醒神過來。」他提醒自己不要偷懶，一刻放棄，一輩子的夢想都會隨之放棄。他承諾會繼續努力，大家對他的支持與機會也不是必然的，他為自己與神徒們打氣。

神徒要推《Megahit》入叱咤5強

神徒用行動支持，後援會在社交平台有叱咤頒獎禮的「神徒投票攻略」，投票於下周一（22日）開始，「我最喜愛男歌手」與「我最喜愛組合」必選盧瀚霆與MIRROR，務必打入5強。特別指引是「我最喜愛的歌曲」投票，今年Anson Lo有3首歌《EGO》、《不可愛教主》及《Megahit》，要集中票源推《Megahit》入最後5強。

娛樂組