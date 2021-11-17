不接受年長男 謝嘉怡：媽咪唔批准拍拖

個性直率的Lisa坦言媽咪在港會成為男仔埋她身的阻力，「因媽咪唔批准我拍拖，覺得我這幾年專注工作緊要過搵男友。但媽咪那關都未算難過，最難是爸爸那關，他要求很多，總之兩個都難。（要爸爸介紹男仔？）不好了，爸爸的朋友都很老，大我30年，我接受不到男友跟爸爸同年」。

徐㴓喬拍《搜查官》癲到無底線

Asha表示首次跟友台的藝人一齊出席活動。談到她參與的ViuTV綜藝節目《香港秘密搜查官》大受歡迎，Asha表示節目出街後多了人談論她的性格，亦是她拍綜藝節目以來最搏命的一次，「因為成個team都係癲，唔癲都不會做！稍後還有一個跟高度有關的挑戰，我覺得比挑戰瞓崖更加癲，本身已經算大膽，但玩這個挑戰前都要三思；不過拍到Mike導（劉諾衡）的節目，我的底線一早已經消失」。

Asha早前拍《搜查官》出海潛水不慎傷眼，但她未有因此嚇怕，還自認犯賤，報考了潛水牌。她也利用現時空閒時間學跳舞，笑稱四肢尚算協調。

記者：陳釗