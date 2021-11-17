鄭嘉穎撐譚俊彥張振朗有資格攞視帝 鍾嘉欣爆喊戲感人 網民力推視后

記者：陳釗

攝影：劉永銳

前晚播出的《星空下的仁醫》劇情催淚，鍾嘉欣激動爆喊的演出獲網民好評，她越洋受訪時稱感謝觀眾支持，透露入行以來每個角色都盡力設計及演繹，她說：「細個時演較年輕角色，喊時會簡單點；但章以芯這角色經歷相對較多，我又做了媽咪，所以處理喊戲會有不同。」

鍾嘉欣：做了媽咪有助演喊戲

鍾嘉欣稱這兩場喊戲均是由心而發，「我只是投入角色，讓身體語言同思維自然流露出來，再隨住劇本帶領及當日狀態，盡全力去做好」。她坦言做了媽咪後對演喊戲有幫助：「學套劇話齋，媽咪是有一種本能，我的本能就是更加connect到自己的內心世界與情緒，即係痛可以更痛。」對於網民力推她是視后不二之選？鍾嘉欣稱感動：「再次多謝大家支持，真是對我很大鼓勵，我都有五六年無演過戲，大家仲記得同支持我，非常感動。我對自己演出是有信心的，畢竟演了10幾年戲，婚前都拍了40部劇。章以芯這角色，我是很期待去演，亦感恩此角色給了我很多學習機會，無論演戲或處事，我好多謝這角色。」

嘉穎：道具BB花5位數訂製

鄭嘉穎昨日出席宣傳活動，對於他在劇中盡力搶救鍾嘉欣的BB仍返魂乏術，流下男兒淚，並將責任攬上身，場面感人，演技亦獲讚出色。他稱是做回演員本分，多謝觀眾支持，劇組所用的道具BB也非常逼真，聽聞花了5位數訂製。對於拍攝喊戲，鄭嘉穎覺得最好一take過拍攝，「我會同導演講，我通常第一take是最好的；最多都是兩個take；第三take就開始『做』出來了」。談到他在今屆視帝爭奪戰中呼聲高？嘉穎說：「觀眾覺得我值得攞已很開心。我希望今年由未攞過視帝的人攞，譚俊彥都演得很好，還有《拳王》的張振朗，看他操肌那麼辛苦都值攞獎，而且這個獎可能改變他們一生，比起頒給我更有意義。」他透露從監製口中得知有人提議開續集，但未知來年工作安排，目前最希望可盡快通關。

羅子溢笑女兒激到楊茜堯冒煙

羅子溢劇中角色性情大變，因濫藥違反醫生操守。他稱從未演過這類角色，是很大挑戰，並預告最後都會happy ending。是否跟現實中一樣愛情事業兩得意？他笑說：「現實中的我仲好，父慈女孝！」他爆女兒小珍珠現在不肯吃東西，還做出古靈精表情，激到太太楊茜堯頭頂冒煙，「頑皮方面似我，之前試過湊她一日，真的嗌救命，我寧願出外工作；感受到太太平時真的很辛苦」。他想多聘一名工人姐姐幫輕太太和外母，又透露明年會到內地工作。

周家怡無拖拍未想生B

周家怡笑稱多年前在《On Call 36小時》中癡戀馬國明，今次《星》劇則調轉。她又讚一班小演員演得好，很多場戲都弄哭她，看鍾嘉欣痛失BB那場戲，她更哭到豬頭一樣。問會否接受像鍾嘉欣劇中角色「單性繁殖」？她笑說：「我仲生到，不過湊小朋友真的很費心力，我無刻意去想生小朋友，因現在拍拖都未有，結識異性方面就隨緣。」她聽聞該劇或會拍續集，成事與否要看幕後，但她覺得一輯受歡迎已經很正。

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