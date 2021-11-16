【開箱】《大腦博士》 科技與記憶 兩者皆不可靠

《姊魅情深》導演首次拍韓劇

《大腦博士》是Apple TV+首齣原創韓劇，憑《終極封鎖線》進軍荷李活的金知雲導演首次製作韓劇，於是把他最擅長的驚慄、恐怖及懸疑題材如《姊魅情深》及《看見惡魔》等，混入高科技元素，令觀眾又要驚又想睇。故事由1990年秋天說起，男主角高世源是個自閉症兒童，因大腦天生發展異常，海馬體是一般孩童的兩倍，杏仁體卻只是常人的四分之一，導致他生性好奇且記憶力驚人，但缺乏同理心，就算目睹母親遇上交通意外猝逝，仍絲毫不覺悲痛。

世源長大以後（李善均飾），由於對自己腦部結構感好奇，於是專注研究相關知識，成為神經學家，並發展出一套有關腦電波傳輸的獨特理論，透過解讀腦電波的「語言」，藉此了解別人思想，表面上是醫學研究一大突破，但涉及「入侵」他人意識，道德及法律問題難以解決，遭院方叫停，世源卻不以為然。

世源曾有一妻一兒，後者名叫道允，遺傳了父親的自閉症，可惜在一場火災中喪生，其妻悲痛欲絕。為了調查兒子死因，世源加緊研究，結果在第34次老鼠測試後，終於取得初步成果，白老鼠雖然死了，記憶卻傳送到黑老鼠腦內，世源不理院方反對，擅自潛入停屍間，找來一具死亡時間不超過36小時的遺體，然後充當「白老鼠」，親自進行人屍腦電波交換實驗，結果他真的「看」到死者的最後記憶。

荷李活不缺同類題材

當他回家後，私家偵探李康武（朴喜洵飾）登門打探其妻鄭才怡跟一名叫林準基的男子有何關係，世源表示不知情；翌日輪到女警（徐智慧飾）查詢同一問題，才知準基已死，才怡失蹤，世源或會成為殺人案的嫌疑犯。事實是才怡在喪子後自殺不遂，現於世源家中地牢昏迷不醒，為了弄清真相，他潛入準基記憶，聽到一名神秘女孩說：「道允沒有死。」巧合的是，才怡昏迷前亦說過同一番話，究竟有何玄機？

《大腦博士》節奏明快，首集已經交代所有角色的身分、背景、性格和立場，截稿前剛播出第2集，提供線索愈來愈多，然而謎團亦愈積愈厚，例如才怡與準基真的有婚外情？神秘女孩原是準基女兒，正當康武準備登門調查，她卻遭黑幫綁架，估計跟其父遇襲死亡有關。

全劇最有趣的設定，在於世源窺探死者記憶後，同時獲得對方生前的性格甚至喜好，例如不懂人情世故的他，一向獨來獨往，上班多年從不跟同事打交道，直至潛入準基記憶，開始主動邀約助手共晉晚餐，令人嘖嘖稱奇。相信這個設計，對往後揭穿真相，該有重要影響。有關實驗亦會帶來相當可怕的後遺症，就是世源與死者的記憶重疊，從而產生如幻似真的思覺，令他逐漸分不清現實與虛假影像，例如世源明明跟妻子才怡對話，女方突然消失在血海中，再出現時滿身鮮血，視覺效果相當震撼。

《大腦博士》講述現實與記憶交錯的題材，在荷李活屢見不鮮，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演《潛行凶間》，曉治積曼（Hugh Jackman）的《回憶潛行》，都是最佳例子。金知雲拍的雖是韓劇，但製作精良，影像充滿電影壓迫感，而且劇情緊湊，令人有追看意欲，算是為Apple TV+首齣韓劇打響頭炮。