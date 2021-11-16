Adele離婚後戒酒 讚新男友搞笑醒目

曾贏得15個格林美獎的Adele，在訪問中談及離婚的難處，不知道怎樣跟兒子Angelo解釋，但讚賞前夫Simon Konecki為人安穩，給了她正面的影響。Adele說離婚的過程裏，知道很多事情要獨自處理，所以停止喝酒，並做大量運動，讓自己集中精神。她亦大方談及新男友、NBA球星勒邦占士（LeBron James）的經理人Rich Paul，Adele讚對方很搞笑，而且非常醒目，亦是她首次在一段關係裏會愛惜自己及讓別人愛她。