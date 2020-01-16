EMA頒獎禮 BTS奪4獎大贏家

【明報專訊】MTV歐洲音樂頒獎禮（EMA）經過去年疫情改網上舉行，今年終回歸現場，選址匈牙利布達佩斯，吸引英國女歌手Rita Ora與《雷神奇俠4》導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）拍拖到場外，Yungblud等歌手亦有現身。奪得EMA最佳新人的饒舌女歌手Saweetie兼任主持，她除唱出連串歌曲外，又跟一身《魷魚遊戲》工作人員制服的表演者互動。結果韓國男團防彈少年團（BTS）捧走最佳組合、流行歌、K-Pop及最多粉絲合共4獎；在最佳K-Pop，更是力壓女團Twice、Blackpink成員Lisa、Rose、男團NCT 127和Monsta X得獎。不過BTS現正忙於籌備月底展開的美國巡迴演唱會，所以缺席頒獎禮。